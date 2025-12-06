موعد مباراة فلسطين ضد سوريا في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
سيكون التعادل كافيا لمنتخبي فلسطين وسوريا للتأهل معا إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، وذلك عندما يلتقيان غدا الأحد في ملعب المدينة التعليمية في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى.
ويترقب "الفدائي" (4 نقاط) تأهلا غير مسبوق بعد 5 مشاركات سابقة ودّع خلالها من الدور الأول للبطولة التي انطلقت عام 1963 في بيروت، في حين حلت سوريا وصيفة 3 مرات (1963، 1966، 1988) في مشاركاتها الثماني السابقة.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2نتيجة وملخص مباراة الجزائر ضد البحرين بكأس العرب 2025
- list 2 of 2شاهد.. تأهل الأردن إلى ربع نهائي كأس العرب 2025
وقياسا إلى عروضه في المباراتين السابقتين اللتين أسفرتا عن فوزه على قطر، صاحبة الضيافة، افتتاحا بهدف في الرمق الأخير، ثم تعادله المثير مع تونس (2-2)، بعدما كان متأخرا بثنائية نظيفة، تبدو الطريق مُشرعة أمام أبناء المدرب إيهاب أبو جزر، بعدما قدم ابن مدينة غزة منتخبا قويا يتميز بروح عالية ولياقة بدنية ممتازة.
موعد مباراة فلسطين وسوريا بكأس العرب 2025
تقام مباراة فلسطين وسوريا غدا الأحد على ملعب المدينة التعليمية.
وتنطلق المواجهة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والعراق، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة فلسطين وسوريا بكأس العرب
- beIN Sports
- قنوات الكأس القطرية
- الكويت الرياضية
- دبي الرياضية
- أبو ظبي الرياضية
- عمّان الرياضية
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.
في المقابل، أظهرت سوريا (4 نقاط أيضا) عزيمة وجَلَدا كرويا لافتا أسفرا عن تجاوز تونس في المباراة الافتتاحية عبر ضربة حرة رائعة نفذها نجمها عمر خريبين، الذي نجح أيضا في هز شباك حارس "العنابي" مشعل برشم بقذيفة أخرى حارما القطريين من فوز محقق بهدف نظيف قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.
وعلى وقع استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع لأفراد البعثة في الدوحة عشية المباراة مع فلسطين، يبدو رجال الإسباني خوسيه لانا متحفزين لاستكمال مشوارهم في البطولة، إذ يقول خريبين (31 عاما) "لم نفعل شيئا حتى الآن، يجب أن نركز في مباراة فلسطين لتحقيق التأهل".
أما المدرب لانا، فقال إن طموحه في المباراة المقبلة أن يقدم منتخبه أداء أفضل، مشيدا بلاعبيه الذين لم يبخلوا في المباراتين السابقتين بأي نقطة عرق حتى صافرة النهاية.