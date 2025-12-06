موعد مباراة السعودية ضد المغرب بكأس العرب 2025

نستعرض موعد القمة الكروية العربية المرتقبة بين المنتخبين السعودي والمغربي، في ختام مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم.

يضاعف من أهمية المباراة أن نتيجتها ستحسم متصدر المجموعة الثالثة، وتأهل المغرب الذي يحتاج إلى التعادل على الأقل لضمان التأهل بغض النظر عن نتيجة مباراة عمان ضد جزر القمر التي تقام في نفس الموعد.

ضمن المنتخب السعودي التأهل للدور ربع النهائي بتحقيقه فوزين متتاليين وتصدره المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المغرب بـ4 نقاط، ثم عمان (نقطة وحيدة) وجزر القمر (دون نقاط).

متى موعد مباراة المغرب ضد السعودية في كأس العرب 2025؟

تقام مباراة المغرب والسعودية في كأس العرب 2025، يوم الاثنين الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على ملعب لوسيل المونديالي.

وتبدأ المباراة المرتقبة السادسة مساء (18:00) بتوقيت المغرب والجزائر، الثامنة مساء (20:00) بتوقيت قطر والسعودية، (19:00 بتوقيت مصر، و21:00 بتوقيت الإمارات).

تشكيل السعودية المتوقع ضد المغرب

العقيدي، مجرشي، العمري، حسان تمبكتي، محمد كنو، أيمن يحيى، الخيبري، الجوير، العبود، البريكان، سالم الدوسري.

تشكيل المغرب المتوقع ضد السعودية

بنعبيد، مروان سعدان، بوفتيني، موساوى، باش، بولاكسوت، حريمات، الكرتي، بركاوى، زحزوح، تسيودالي.