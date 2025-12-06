مواجهة الأرجنتين والجزائر تعيد الذكريات بين سكالوني ومدربه بيتكوفيتش

ستعيد مباراة الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر في كأس العالم لكرة القدم 2026 ذكريات المدرب ليونيل سكالوني، الذي قاد بلاده للفوز باللقب في النسخة الماضية، مع مدربه السابق فلاديمير بيتكوفيتش.

وسبق لسكالوني اللعب تحت قيادة المدرب بيتكوفيتش في لاتسيو موسم 2013/2012، قبل اعتزال الظهير الأرجنتيني.

وأوقعت القرعة -التي أجريت أمس الجمعة- الأرجنتين مع الجزائر بقيادة بيتكوفيتش، إلى جانب الأردن والنمسا في المجموعة العاشرة.

وقال سكالوني لرويترز "أعرف بيتكوفيتش. كان معنا في لاتسيو، إنه شخص رائع… أعرف أسلوبه في كرة القدم".

وأوضح المدرب الفائز بكأس العالم 2022 في قطر وبلقبين في بطولة كوبا أميركا إن بيتكوفيتش كان أول من ساعده على الاتجاه لعالم التدريب.

وأضاف "لم يكن يشركني مع لاتسيو، لم ألعب معه كثيرا وكنت على مقاعد البدلاء دائما حتى أبلغ اللاعبين بالتعليمات. تحدثنا كثيرا في كرة القدم ونملك أصدقاء مشتركين في روما، كان مدربا رائعا لي في لاتسيو، لكنه تعاقد معي في نهاية مسيرتي".

وخاض لاعب وست هام يونايتد وريال مايوركا السابق (47 عاما) 7 مباريات مع بيتكوفيتش في لاتسيو، قبل أن ينتقل لأتلانتا ويعتزل في 2015.

وأشاد سكالوني بأداء المنتخب الجزائري، قائلا إنه "منتخب قوي ويملك عديدا من اللاعبين المميزين في أوروبا، خاصة الدوري الفرنسي".

وستحمل المجموعة ذكرى أخرى للمنتخب الجزائري، إذ سيلعب أمام النمسا في إعادة للمباراة السابقة بين الفريقين في كأس العالم 1982 بإسبانيا والتي انتهت بخسارة المنتخب العربي 2-صفر.

وكان المنتخب الجزائري في حاجة للفوز على تشيلي في آخر مباريات دور المجموعات مع تعثر ألمانيا أمام النمسا لكي يعبر للدور التالي، لكن فوز ألمانيا 1-صفر حرمه من التقدم، الذي عُرف لاحقا باسم "فضيحة خيخون"، وذلك بسبب تساهل النمسا أمام جارتها.

ومنذ ذلك الحين، بدل الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) جدول المباريات وأصبحت مباراة الجولة الثالثة من كل مجموعة تقام في التوقيت نفسه خشية التلاعب في النتيجة.

لكن رالف رانجنيك مدرب النمسا لا يعتقد أن هذه المباراة السابقة ستؤثر على المواجهة في النهائيات التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال "لا أتذكر مباراة 1982، ولن يكون لها أي تأثير على مباراتنا أمام الجزائر في كأس العالم. الجزائر منتخب جيد بلاعبين مميزين مثل (رامي) بن سبعيني و(رياض) محرز، سنراقبه في المباريات الودية".