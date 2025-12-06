شاهد تعادل مصر والإمارات في كأس العرب 2025
حسم التعادل 1-1 مباراة مصر والإمارات مساء السبت ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.
وبهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين والمنتخب الإماراتي إلى نقطة واحدة. ويظل كل من الفريقين بحاجة لتحقيق الفوز في مبارياتهما المقبلة لضمان التأهل إلى أدوار متقدمة في البطولة.
وعلى ملعب لوسيل افتتح منتخب الإمارات باب التسجيل عن طريق كايو في الدقيقة 61.
هدف |
الإمارات تتقدم 1 – 0 على مصر في الدقيقة 60 عبر كايو لوكاس #الإمارات_مصر#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/OEezuacIqC
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025
جاء الهدف بعد فترة من الضغط الإماراتي، ليضع الفراعنة في موقف صعب خلال مجريات المباراة.
وفي الدقيقة 85، تمكن مروان حمدي من إدراك هدف التعادل لمصر بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية.
هدف |
مصر تدرك التعادل 1 – 1 أمام الإمارات في الدقيقة 85 برأسية مروان حمدي #الإمارات_مصر#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/qDGnexh4gs
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) December 6, 2025