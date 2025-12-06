رياضة|كأس العرب|قطر

شاهد تعادل مصر والإمارات في كأس العرب 2025

لايزال لدى مصر والإمارات فرصة للتأهل إلى ربع نهائي البطولة (رويترز)
Published On 6/12/2025
|
آخر تحديث: 23:46 (توقيت مكة)

حفظ

حسم التعادل 1-1 مباراة مصر والإمارات مساء السبت ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين والمنتخب الإماراتي إلى نقطة واحدة. ويظل كل من الفريقين بحاجة لتحقيق الفوز في مبارياتهما المقبلة لضمان التأهل إلى أدوار متقدمة في البطولة.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وعلى ملعب لوسيل افتتح منتخب الإمارات باب التسجيل عن طريق كايو في الدقيقة 61.

جاء الهدف بعد فترة من الضغط الإماراتي، ليضع الفراعنة في موقف صعب خلال مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 85، تمكن مروان حمدي من إدراك هدف التعادل لمصر بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية.

 

المصدر: الجزيرة

إعلان