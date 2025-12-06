شاهد تعادل مصر والإمارات في كأس العرب 2025

حسم التعادل 1-1 مباراة مصر والإمارات مساء السبت ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى نقطتين والمنتخب الإماراتي إلى نقطة واحدة. ويظل كل من الفريقين بحاجة لتحقيق الفوز في مبارياتهما المقبلة لضمان التأهل إلى أدوار متقدمة في البطولة.

وعلى ملعب لوسيل افتتح منتخب الإمارات باب التسجيل عن طريق كايو في الدقيقة 61.

جاء الهدف بعد فترة من الضغط الإماراتي، ليضع الفراعنة في موقف صعب خلال مجريات المباراة.

وفي الدقيقة 85، تمكن مروان حمدي من إدراك هدف التعادل لمصر بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية.