شاهد.. مذيعة تفقد وعيها أثناء البث المباشر

فقدت مذيعة بريطانية شهيرة وعيها على الهواء مباشرة خلال تقديمها الأستوديو التحليلي لمباراة دولية ودية جمعت بين منتخبي إنجلترا وغانا للسيدات.

وسقطت لورا وودز -الثلاثاء- على الأرض فجأة أثناء تغطيتها المباراة المذكورة على قناة "آي تي في" (ITV) البريطانية.

وكانت وودز (38 عاما) على الشاشة إلى جانب المحللين إيان رايت وأنيتا أسانتي عند وقوع "الحادث المفزع"، على حد وصف صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن وودز أُغمي عليها بعد 4 دقائق فقط من بداية التغطية، إذ مالت في البداية باتجاه رايت وأسانتي اللذين حاولا منعها من السقوط، لكنها انهارت على الأرض وفق ما ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

Credit to @IanWright0 he was super alert there! Hope Laura Woods is ok 🙏 pic.twitter.com/EXBD0SjN9v — Oli Bennet (@unknowns_k33816) December 2, 2025

وفورا، انتقلت الكاميرا إلى لقطة واسعة للملعب، قبل أن تقطع القناة بثها المباشر، وذهبت إلى فاصل إعلاني طويل امتد لـ6 دقائق.

وعند عودة التغطية على القناة ظهرت المذيعة كايتي شاناهان بدلا من وودز، حيث قدّمت الأولى توضيحا فوريا للمشاهدين بقولها "كما تلاحظون فإن لورا وودز ليست معنا، لقد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، وهي الآن في أيد أمينة".

وخلال الاستراحة بين شوطي المباراة قدّمت شاناهان تحديثا إضافيا "نود أن نطمئنكم أنها بخير، نرسل لها كل محبتنا".

وفي وقت لاحق من تلك الليلة، قدّمت وودز بيانا نشرته بنفسها عبر خاصية "القصة" في حسابها الرسمي على إنستغرام قالت فيه "يا إلهي، كان ذلك غريبا، آسفة إن أقلقتكم، أنا بخير".

وأضافت "المسعفون الرائعون في ملعب ساينتس قالوا إن الأمر على الأرجح فيروس، وكل ما أحتاجه هو الراحة، أنا محرجة جدا لأن ذلك حدث على التلفزيون".

وختمت "أقدّم شكري الكبير لزملائي في القناة الذين اعتنوا بي كثيرا الليلة، شكرا أيضا لرايت وأسانتي لإمساكهما بي، آسفة مجددا".

وتُعد وودز واحدة من المذيعات الرياضيات الأكثر شهرة في بريطانيا، وكانت قد عادت إلى الشاشة في أبريل/نيسان الماضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وإنتر ميلان بعد غيابها لأشهر بسبب حصولها على إجازة أمومة، لإنجابها طفلها ليو في يناير/كانون الثاني من العام نفسه.