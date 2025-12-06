ريال مدريد ضد سيلتا فيغو بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يسعى ريال مدريد لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف على أرضه سيلتا فيغو في الجولة 15.

ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط مؤقتا خلف برشلونة المتصدر، بينما يحتل سيلتا فيغو المركز الـ13 بعدما جمع 16 نقطة.

تعادل ريال مدريد في 3 مباريات متتالية بالدوري أمام رايو فاليكانو وإلتشي وجيرونا، لكنه عاد إلى طريق الانتصارات بطريقة رائعة مساء الأربعاء، بفوزه على أتلتيك بلباو 3-صفر في سان ماميس.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو غدا الأحد 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب برنابيو.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو في الـ11 مساء (23:00) بتوقيت الدوحة والسعودية، منتصف الليل (00:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

beIN SPORTS 1

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

يدخل سيلتا فيغو هذه المباراة بعد فوزه بركلات الترجيح على سانت أندريه في كأس ملك إسبانيا، والذي ضمن له مكانه في الدور الثالث من البطولة.

لكن الفريق السماوي تعرض لهزيمة 1-0 على أرضه أمام إسبانيول في الدوري الإسباني في آخر مباراة خاضها، وتمكن من الفوز بثلاث مباريات فقط من أصل 14 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويشارك فريق المدرب كلاوديو جيرالديز أيضا في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وحصد 9 نقاط من مبارياته الخمس، مما تركه في المركز العاشر في الجدول العام.

وكان آخر فوز لسيلتا فيغو خارج أرضه على ريال مدريد في الدوري الإسباني في نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وهو ما يشير إلى حجم المهمة المنتظرة أمام عمالقة العاصمة مدريد مساء الأحد.

التشكيلة المحتملة لريال مدريد

كورتوا؛ أسينسيو، ميليتاو، روديغر، كاريراس؛ غولر، فالفيردي، تشواميني؛ بيلينغهام، فينيسيوس، مبابي.

التشكيلة المحتملة لسيلتا فيغو

رادو؛ ألونسو، ستارفيلت، جي رودريغيز؛ رويدا، دي رودريغيز، موريبا، كاريرا؛ سرقسطة، إغليسياس، أسباس.