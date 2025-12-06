لحق المنتخب العراقي بركب المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحقق منتخب "أسود الرافدين" الفوز على السودان بهدفين نظيفين -السبت- ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

وهو الفوز الثاني للعراق بعد تغلبه 2-1 على البحرين في الجولة الأولى.

وحسم المنتخب الأردني تأهله إلى الدور ذاته بعد الفوز على الكويت 3-1 والإمارات 2-1 في المجموعة الثالثة.

وكانت السعودية أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بفوزها الجمعة على جزر القمر 3-1 ضمن المجموعة الثانية.

ويستعد المنتخبان السعودي والأردني، لخوض نهائيات كأس العالم الصيف المقبل في أميركا وكندا والمكسيك.

وجاء منتخب النشامى في مجموعة تضم بطلة العالم الأرجنتين والجزائر والنمسا، بينما أوقعت القرعة السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا والرأس الأخضر وأوروغواي.

المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

السعودية عن المجموعة الثانية

الأردن عن المجموعة الثالثة

العراق عن المجموعة الرابعة

وستنتظر الجماهير العربية بقية نتائج مباريات الجولة الثالثة التي تبدأ الأحد وتنتهي الثلاثاء المقبل لمعرفة هوية المنتخبات الخمس المتبقية.

وتنطلق مباريات ربع نهائي كأس العرب يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتنتهي الجمعة المقبل من الشهر ذاته.

أما المباراة النهائية فستقام يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري وتنطلق السابعة مساء بتوقيت الدوحة والسعودية على ملعب لوسيل.