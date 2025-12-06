شاهد أستون فيلا يطيح بأرسنال ويشدد الخناق عليه

تلقى فريق أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خسارة أولى منذ 97 يوما، بعدما تغلب عليه مضيفه أستون فيلا 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد أرسنال عند 33 نقطة في الصدارة بعدما تلقى هزيمته الثانية هذا الموسم بعد خسارته الأولى يوم 31 أغسطس/آب الماضي ضد ليفربول، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني.

وحقق أستون فيلا رقما تاريخيا بانتصاره التاسع في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي، وذلك لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 1919.

نجح ماتي كاش في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 36 بعدما تابع كرة أخطأ دفاع أرسنال في التعامل معها ليسدد كرة قوية في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بأوراق بديلة من أجل تغيير النتيجة، حيث شارك المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس على حساب الإسباني ميكيل ميرينو، كما شارك العائد من الإصابة لياندرو تروسارد بديلا لإيبريتشي إيزي.

وبدأت خطورة أرسنال تزداد مع محاولات مستمرة، وكاد البديل تروسارد أن يسجل التعادل في الدقيقة 50 من خلال تسديدة يسارية لكنها لم تغير النتيجة أيضا.

وبعدها بدقيقتين نجح اللاعب نفسه في أن يتابع تمريرة بوكايو ساكا أمام المرمى بتسديدة في الشباك ليعلن عن تعادل أرسنال.

وعاد أستون فيلا ليجدد محاولاته الهجومية بحثا عن فرصة هدف التقدم مرة أخرى.

وأسفر ضغط أستون فيلا عن هدف التقدم الذي جاء متأخرا في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعدما نجح إيمي بوينديا في استغلال ارتباك دفاعي من أرسنال داخل منطقة جزائه ليطلق تسديدة قريبة المدى فشل الحارس في التعامل معها، ليتقدم أصحاب الأرض بهدف ثان.