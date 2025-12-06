أحلام كبيرة لدى المنتخبات الأقل حظا في كأس العالم

‬‬‬رقص رجل يرتدي ملابس (باتمان) في غلاسغو، وتعهدت جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي بغزو العالم، وتوقع مشجع من هايتي الوصول إلى قبل النهائي، وذلك بعدما أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 عن قدر متساو من النشوة والطموح للمنتخبات غير المرشحة للمنافسة على اللقب أمس الجمعة.

وتسبب انتظار أسكتلندا الذي استمر 28 عاما للعودة إلى أكبر بطولة عالمية للمنتخبات في فوضى عارمة في غلاسغو، حيث عبر أحد المشجعين بملابس (باتمان) عن المزاج الوطني.

وصرخ صاحب ملابس (باتمان) "لا يوجد شيء أفضل من اجتماع أمتنا معا. انسوا سلتيك ورينجرز، وحدوا الصفوف. باتمان القلب الشجاع، ها

نحن ذا"، بينما كانت الجماهير تغني "لا أسكتلندا، لا حفلة".

وسيلتقي منتخب أسكتلندا بالبرازيل بطلة العالم خمس مرات والمغرب رابع كأس العالم 2022 وهايتي في المجموعة الثالثة. وستكون مواجهة البرازيل إعادة للقاء الفريقين قبل 28 عاما بالضبط من آخر ظهور لأسكتلندا في كأس العالم 1998 عندما واجهت نفس المنافس في مباراتها الافتتاحية.

لكن إذا كانت عودة أسكتلندا مبهجة، فإن ظهور الدولة الصغيرة كوراساو لأول مرة في البطولة ليس أقل من معجزة. مع ما يزيد قليلا عن 150 ألف نسمة، أصبحت الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي واحدة من أصغر الدول التي بلغت النهائيات على الإطلاق.

وقال مشجع متحمس في فيليمستاد عاصمة الجزيرة "فخور جدا جدا. إنها المرة الأولى على الإطلاق، إنها صناعة للتاريخ. لا أملك الكلمات للتعبير عن ذلك".

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت الجماهير تستوعب فيه المنافسة في المجموعة الثامنة مع ألمانيا بطلة العالم أربع مرات والإكوادور وكوت ديفوار.

المرشحون الأقل حظا في مواجهة الكبار

مع ذلك، لم يقلل حجم الدول من طموحها. وقال مشجع سعيد آخر "نحن قادمون لغزو العالم بأسره. لا يهم من سنلعب ضده، كوراساو قادمة إلى كأس العالم! فليستعد الجميع".

وكان لتأهل هايتي أهمية كبيرة، حيث احتفلت الجماهير رغم عنف العصابات الذي أجبرها على خوض مبارياتها "على أرضها" في كوراساو. وضمن الفوز 2-صفر على نيكاراغوا ظهورها الثاني فقط في كأس العالم منذ عام 1974.

وقال المشجع إكزانتوس أوليفييه "بمجرد أن نعقد العزم، أعتقد أننا سنذهب بعيدا في كأس العالم. بصرف النظر عن الفريق الذي سنلعب ضده، مثل البرازيل أو إيطاليا، إذا تحلينا بالعزيمة والإصرار سنهزمهم. أعتقد أن هذا (الأمر) جيد – على الأقل سنتأهل إلى قبل النهائي".

وأشار مشجع آخر يدعى لامور لوفانسير إلى تعهد زعيم عصابة بإلقاء السلاح إذا تأهلت هايتي إلى كأس العالم.

وتسيطر العصابات المسلحة على جميع أنحاء العاصمة بورت أو برنس تقريبا وأجبرت 1.3 مليون شخص على ترك منازلهم. لم يتمكن الفرنسي

سيباستيان ميني مدرب هايتي من زيارة البلاد منذ تعيينه قبل 18 شهرا.

وفي جزيرة ساو فيسنتي، شاهد سكان الرأس الأخضر بتوتر القرعة التي أوقعتهم في المجموعة الثانية مع أبطال العالم السابقين إسبانيا وأوروغواي، بالإضافة للسعودية. وقد عبر أحد المشجعين عن رضاه بالقرعة.

وقال أوزفالدو ليما أحد سكان الجزيرة "إذًا، في مجموعتنا فريقان فازا بكأس العالم وهو ما قد يكون صعبا للغاية. لكننا بلد صامد ونحن مقاتلون، وسنقاتلهم على قدم المساواة".

ويواجه منتخب الأردن، الذي يشارك لأول مرة في تاريخه في البطولة، مهمة ربما تكون الأصعب في البطولة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين حاملة اللقب والجزائر والنمسا.

وقال الأردني باسل العكور خلال متابعته القرعة في مقهى في العاصمة عمان "أعتقد أنها واحدة من أصعب المجموعات في كأس العالم. ومع ذلك نأمل أن نكون في مستوى مناسب".

ومن جانبه قال حسن سعادة "إن شاء الله، سنفوز إن شاء الله، سنفوز. إذا لم نتأهل في المركز الأول سنصعد باحتلال المركز الثاني".

وتمثل بطولة 2026 أول نسخة لكأس العالم الموسعة بمشاركة 48 فريقا، مع وجود ستة مقاعد في التصفيات لم تُشغل بعد.