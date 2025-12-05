موعد مباراة الجزائر ضد البحرين في كأس العرب والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة
يواجه المنتخب الجزائري نظيره البحريني في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والندية مساء السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.
منتخب الجزائر يمتلك نقطة واحدة من تعادله في الجولة الماضية مع السودان، ويسعى للوصول للنقطة الرابعة بينما يطمح البحرينيون لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة من العراق 1-2.
ويسعى منتخب محاربي الصحراء لتصحيح أوضاعه بالفوز على البحرين متذيلا الترتيب بدون نقاط.
موعد مباراة الجزائر ضد البحرين في كأس العرب
تقام المباراة يوم 6 ديسمبر/كانون الأول على ملعب خليفة الدولي.
وتنطلق صافرة البداية الساعة الرابعة والنصف عصرا (16:30) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثالثة والنصف عصرا (15:30) بتوقيت مصر، الثانية والنصف ظهرا (14:30) بتوقيت الجزائر.
القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد البحرين في كأس العرب
- beIN SPORTS HD المفتوحة
- قنوات الكأس
- الكويت الرياضية
- دبي الرياضية
- أبو ظبي الرياضية
- عمان الرياضية
- قناة الجزائرية الرياضية
كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.
تشكيلة الجزائر المتوقعة أمام البحرين في كأس العرب
حراسة المرمى: فريد شعال
خط الدفاع: حلايمية – عبادة – بدران – نوفل
خط الوسط: فيكتور لكحل – ياسين بنزية
الوسط الهجومي: أمير سعيود – سفيان بن دبكة – عادل بولبينة
خط الهجوم: رضوان بركان.
تشكيلة البحرين المتوقعة ضد الجزائر في كأس العرب
حراسة المرمى: محمد الغربلي
خط الدفاع: إمانويل – عدي – الحيام – الخلاصي
خط الوسط: ضياء سعيد – كميل الأسود
الوسط الهجومي: علي مدن – محمد مرهون – مهدي الحميدان
الهجوم: محمد الرميحي.