4 أهداف تفصل مبابي عن تحطيم رقم تاريخي لرونالدو

يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد من تحطيم رقم قياسي في تاريخ النادي الملكي يملكه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وواصل مبابي انفجاره التهديفي هذا الموسم، وسجل أمس هدفين ساهم من خلالهما في فوز ريال مدريد على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت على ملعب سان ماميس والمقدّمة عن الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

مبابي يقترب من كسر رقم تاريخي لرونالدو

وبهذين الهدفين وصل مبابي (26 عاما) إلى هدفه رقم 55 سجّلها في 55 مباراة مع ريال مدريد بجميع البطولات خلال العام الميلادي الحالي 2025 وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن مبابي يقف الآن على بُعد 4 أهداف فقط من معادلة الرقم القياسي الخاص البرتغالي رونالدو.

وكان رونالدو قد هز الشباك 59 مرة خلال عام 2013، ومنذ ذلك العام يحمل "صاروخ ماديرا" الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في عام ميلادي واحد في تاريخ ريال مدريد.

وعلّقت على الأرقام الحالية للنجم الفرنسي بالقول "يبدو أن مبابي عازم على السير على خطى رونالدو، رغم حرصه على شق طريقه الخاص خاصة وأن سجله التهديفي يفرض المقارنة بينهما".

وأوضحت "ماركا" أن المعدّل التهديفي لمبابي يصل إلى هدف واحد كل مباراة "تماما كما فعل النجم البرتغالي".

ولا يزال أمام مبابي 5 مباريات من أجل معادلة أو حتى تجاوز رقم رونالدو، منها 3 مباريات ستُقام على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو ورابعة خارجه، في حين ستُحدد قرعة كأس ملك إسبانيا التي ستُسحب يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري منافس الفريق الملكي ومكان المباراة الخامسة.

المباريات الخمس المتبقية لريال مدريد ومبابي خلال العام الحالي (2025):

ريال مدريد x سيلتا فيغو (الجولة 15 من الليغا). ريال مدريد x مانشستر سيتي (الجولة 6 من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا). ديبورتيفو ألافيس x ريال مدريد (الجولة 16 من الليغا). مباراة لريال مدريد بدور الـ32 بكأس ملك إسبانيا. ريال مدريد x إشبيلية (الجولة 17 من الليغا).

انفجار مبابي مع ريال مدريد

وأكد العرض القوي الأخير لمبابي أنه اللاعب الأكثر تألقا في العالم حاليا منذ انطلاق الموسم الحالي، فقد سجّل 30 هدفا وقدّم 7 تمريرات حاسمة في 24 مباراة مع ريال مدريد (سجل 25 وصنع 4) ومنتخب فرنسا (سجل 5 وصنع 3) وفق بيانات "ماركا".

ويوشك مبابي على إنهاء العام الأكثر تهديفا في مسيرته منذ ظهوره الأول مع موناكو قبل 10 أعوام، فقد وصل إلى 62 هدفا في 62 مباراة مع ريال مدريد وفرنسا خلال 2025.