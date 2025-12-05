يسعى برشلونة إلى توسيع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني عندما يواصل حملته خارج أرضه أمام ريال بيتيس غدا السبت.

ويدخل العملاق الكتالوني المباراة بعد فوزه 3-1 على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بينما فاز أصحاب الأرض 4-1 على تورينت في كأس ملك إسبانيا الأربعاء.

موعد مباراة بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني

بيتيس وبرشلونة يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

وتنطلق مباراة بيتيس وبرشلونة في الثامنة والنصف مساء (20:30) بتوقيت الدوحة والسعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة بيتيس وبرشلونة في الدوري الإسباني

beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة على الجزيرة نت.

سيدخل ريال بيتيس، الذي لم يهزم في آخر 8 مباريات في كل المسابقات المباراة أمام برشلونة بثقة كبيرة، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم مميزا للنادي.

فاز فريق المدرب مانويل بيليغريني على إشبيلية 2-صفر في ديربي إشبيلية في نهاية الأسبوع الماضي، مما رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس بالدوري (6 انتصارات و6 تعادلات وهزيمتين).

لم ينجح ريال بيتيس في التغلب على برشلونة منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن اثنتين من آخر 3 لقاءات بينهما انتهت بالتعادل، بما في ذلك مباراتا الدوري الموسم الماضي.

تعادل برشلونة 2-2 مع ريال بيتيس في إشبيلية الموسم الماضي، بينما كانت النتيجة 1-1 في مباراة الذهاب، لكن العملاق الكتالوني لم يهزم أمام لوس فيرديبلانكوس في إشبيلية منذ يناير/كانون الثاني 2011، حيث أقيمت تلك المباراة في كأس ملك إسبانيا.

في الواقع، لم ينجح ريال بيتيس في الفوز على برشلونة على أرضه في الدوري الإسباني منذ مارس/آذار 2008، وسيصل الضيوف إلى هناك باعتبارهم المرشحين للفوز، حيث سيحاولون تحقيق انتصارهم السادس على التوالي في الليغا.

ويتبقى لبرشلونة 3 مباريات أخرى قبل العطلة الشتوية في إسبانيا، حيث يواجه أوساسونا وفياريال في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت.

التشكيلة المحتملة لريال بيتيس

فاليس، روبيال، ناتان، بارترا، غوميز، ألتيميرا، روكا، أنتوني، فورنالس، الزلزولي؛ هيرنانديز.

التشكيلة المحتملة لبرشلونة:

غارسيا، كوندي، كوبارسي، مارتن، بالدي؛ غارسيا، جمال، بيدري، راشفورد، رافينيا، ليفاندوفسكي.