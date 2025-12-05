يلتقي المنتخب السوداني نظيره العراقي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب لكرة القدم 2025، المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان العراق حقق الفوز على البحرين 2-1 في الجولة الأولى، في حين تعادل السودان مع الجزائر سلبيا، ويمكن للفوز على "أسود الرافدين" أن يفتح الباب للتأهل إلى الدور المقبل.

موعد مباراة السودان والعراق بكأس العرب 2025

تقام مباراة السودان والعراق غدا السبت على ملعب 974.

وتنطلق المواجهة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق (18:00 بتوقيت السودان ومصر).

القنوات الناقلة لمباراة السودان والعراق بكأس العرب

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

ويأمل العراق تحقيق فوزه الثاني تواليا وحسم البطاقة الأولى لربع النهائي عندما يلاقي السودان على ملعب خليفة الدولي، في وقت يحاول فيه الأخير تعويض تعادله السلبي مع الجزائر بالجولة الاولى، وتحسين موقعه قبل مواجهة البحرين بالجولة الثالثة الأخيرة.

ترتيب المجموعة الرابعة

العراق: 3 نقاط الجزائر: نقطة وحيدة السودان: نقطة وحيدة البحرين: دون نقاط

تشكيلة العراق المحتملة ضد السودان

أحمد باسل، مصطفى سعدون، أكرم هاشم، مناف يونس، أحمد يحيى، حسن عبد الكريم، سجاد جاسم، علي جاسم، زين إسماعيل، أيمن حسين، مهند علي.

تشكيلة السودان المحتملة ضد العراق

محمد النور، ياسر عمر، محمد سعيد، مصطفى كرشوم، بخيت نميرا، أبو عاقلة أحمد، ولي دايين، عمار محمد، محمد عبد الرحمن، غوها أوتينيال روبا، موسى حسين علي.