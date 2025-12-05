موعد مباراة الأردن ضد الكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

يبحث منتخب الأردن عن التأهل المبكر إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم في الدوحة عندما يلتقي منتخب الكويت السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وكان الأردن فاز على الإمارات 2-1 في الجولة الأولى، وبالتالي فإن الفوز بالنقاط الثلاث ضد الكويت سيمنحه بطاقة ربع النهائي قبل الجولة الثالثة الأخيرة.

موعد مباراة الأردن والكويت بكأس العرب 2025

تقام مباراة الأردن والكويت غدا السبت على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق المواجهة الساعة الثانية ظهرًا (14:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والكويت والأردن، الواحدة ظهرًا (13:00) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن والكويت بكأس العرب

beIN Sports

قنوات الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

عمّان الرياضية

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

ويراهن مدرب الأردن، المغربي جمال السلامي، على مواصلة تألق مهاجمه يزن النعيمات صاحب الـ26 هدفا في مسيرته الدولية، عقب تسببه بركلتي جزاء سجل من الثانية هدف الفوز بعدما ترجم علي علوان الأولى.

ويشكّل النعيمات وعلوان وأحمد العرسان ونزار الرشدان محور خطورة الأردن إلى جانب مهند أبو طه وإبراهيم سعادة وأدهم القرشي.

وقال حارس مرمى الأردن يزيد أبو ليلى "طوينا صفحة الفوز على الإمارات ونفكر في تحقيق النقاط الثلاث أمام الكويت لمواصلة إسعاد جماهيرنا".

ويدرك الأردن جيدا أن المهمة لن تكون سهلة أمام الكويت التي أحرجت الفراعنة في الجولة الأولى وخرجت بنقطة ثمينة (1-1).

ويفتقد مدرب الكويت البرتغالي هيليو سوزا إلى خدمات الحارس سعود الحوشان لطرده أمام مصر بعدما تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها محمد مجدي "أفشة" هدف التعادل.

وستكون خبرة المهاجم المخضرم يوسف ناصر على المحك وإلى جانبه يوسف الشمري ومحمد دحام في خط الهجوم.

تفوق كويتي في المواجهات السابقة بكأس العرب

المواجهة هي المرة السابعة التي يلتقي فيها المنتخبان في المسابقة، مع تفوق واضح للأزرق بالفوز في 5 منها مقابل انتصار واحد للأردن.

تشكيلة الكويت المحتملة أمام الأردن

عبد الغفور، العوضي، الهاجري، الفضلي، معاذ الظفيري، أحمد الظفيري، العنزي، ناصر، الشمري، السلمان، دحام.

تشكيلة الأردن المحتملة أمام الكويت

أبو ليلى، نصيب، الروسان، عبيد، القريشي، الرشدان، سعادة، أبو طه، علوان، النعيمات، عرسان.