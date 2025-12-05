مودريتش يكشف كواليس انتقاله إلى ريال مدريد وحلمه المُحطم في النادي

استعاد لوكا مودريتش في حوار خاص تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد والمشاعر التي انتابته عندما اضطر لمغادرة البرنابيو.

مودريتش، أسطورة ريال مدريد الذي يلعب لميلان حاليا فتح قلبه في حديث مع صديقه سلافين بيليتش (مدرب منتخب كرواتيا السابق ولاعب سابق في وست هام، وإيفرتون) في برنامجه "فشل البطل".

وقال "بعد ريال مدريد، أينما ذهبت، تكون خطوة إلى الوراء. هذا أمر لا يمكن إنكاره ويؤكده كل لاعب".

وأضاف "أعتقد أنني جئت إلى نادٍ، بتاريخه وسمعته، قريب جدا من ريال مدريد، وبالنسبة لي، هذا هو الوضع الأمثل. خاصة وأنني نشأتُ في بيئة كروية إيطالية؛ ميلان كان ناديي المفضل".

مودريتش يروي تفاصيل انتقاله إلى ريال مدريد

في عام 2011، حاول تشلسي التعاقد مع لوكا مودريتش، الذي أبدى آنذاك رغبته في اللعب في ستامفورد بريدج؛ لكن دانيال ليفي منعه من مغادرة توتنهام.

قال ليفي للكرواتي "النادي الوحيد الذي سأسمح لك بالانتقال إليه هو ريال مدريد".

وعلى الرغم من الرفض، أوفى مودريتش بوعوده، وقدم أفضل مواسمه مع توتنهام… حتى اتصل به ريال مدريد في 2012.

لوكا، اعترف بأن اهتمام ريال مدريد جعله أكثر صعوبة مع توتنهام مما كان عليه عندما اتصل به تشيلسي.

وقال "على الرغم من أنه أخبرني بكل ذلك، كانت المفاوضات صعبة للغاية وطويلة، كنت على وعده، وتوقعت منه الوفاء به".

واعترف مودريتش -الذي فكر حتى في الإضراب ورفض اللعب مع توتنهام- قائلا: "كان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لي بسبب تاريخي مع النادي وعلاقتي بالجماهير؛ هذا ليس من طبيعتي. لكنني لم أجد حلا آخر".

في نهاية المطاف توصل توتنهام وريال مدريد إلى اتفاق بقيمة حوالي 42 مليون يورو لضم النجم الكرواتي.

حسرة وحلم لم يتحقق

لعب مورديتش 13 عاما في ريال مدريد، وفاز بـ6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية، متذكرا فشل انتقاله إلى تشلسي، قائلا: "لا أحد يعلم لماذا قد يكون ما لا يحدث أمرا جيدا".

وأضاف "أمنيتي الصادقة كانت الاعتزال في مدريد. لكن أحيانا لا تسير الأمور كما هو مخطط لها".

وتابع "الجميع يعرف ما هو ريال مدريد، نادٍ لا يُقبل فيه الأداء المتواضع، ومجرد أنني حافظت على هذا المستوى في نادٍ كهذا لسنوات عديدة هو أروع ما حققته من نجاحات".

وزاد "لم تكن مجرد كلمات جوفاء أو مجاملة للجماهير أو النادي أو أي شخص آخر؛ أمنيتي الصادقة كانت الاعتزال في مدريد. لكن، ببساطة، لكل شيء بداية ونهاية. أحيانا لا تسير الأمور كما خططت لها".

واستطرد "عندما أتذكر لحظة الوداع، لم أتوقعها حتى في أعنف أحلامي. كان كل شيء مثاليا، مفعما بالعاطفة. أنا عاطفي جدا، لكنني لا أظهر ذلك، بل أخفيه كثيرا؛ ومع ذلك، كانت الأيام الأخيرة الماضية في مدريد مؤثرة جدا بالنسبة لي. هذا الحب من الجماهير، من النادي، من كل من ينتمي إلى ريال مدريد، سيبقى معي للأبد".

وختم "كان ذلك منذ اليوم الأول. لم يبدأ بعد كأس أوروبا العاشرة أو لقب دوري أبطال أوروبا، بل منذ البداية، عندما وصلتُ مع كل الصعوبات التي واجهتها؛ منذ البداية، شعرتُ بهذا الحب والإخلاص من الجماهير، الذين أدركوا أنني الشخص المناسب، وهذا ألهمني وحفزني على ردّ الجميل لهم بأفضل طريقة ممكنة".