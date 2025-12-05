لماذا لا يمتلك رافينيا نجم برشلونة وكيل أعمال؟

النجم البرازيلي رافينيا دياز أحد قادة برشلونة، ليس له وكيل أعمال على عكس معظم لاعبي كرة القدم المحترفين في العالم.

ولم يكتف رافينيا بذلك، بل رفض كل الوكالات التي تتواصل معه من أجل تمثيله في رسالة مفادها "لا أريد لأحد أن يبحث عن وجهة أخرى" وفق ما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

ويكّن اللاعب احتراما كبيرا لتعاقده مع برشلونة الذي "تجاوز الجانب التعاقدي"، فقد كانت لفتته الأخيرة إلى شعار النادي بعد تسجيله هدفا في مرمى أتلتيكو مدريد بالمباراة الأخيرة تعبيرا منه على "تقديره وحبه للقميص وليس مجرد استعراض أمام الجماهير".

رافينيا نجم برشلونة بلا وكيل أعمال

وكشفت الصحيفة أن رافينيا (28 عاما) رفض جميع الوكالات التي تواصلت معه لأنه لا نية لديه لتغيير الأجواء، وعليه أرسل إلى الجميع الرسالة نفسها "لا أريد لأي جهة التفاوض عن رحيلي عن برشلونة".

وينظر الوكلاء إلى رافينيا على أنه "قطعة ذهبية" بالنظر إلى قيمته السوقية العالية التي تصل إلى 90 مليون يورو، وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير، لكن على الجهة المقابلة فأي وكالة يختارها لن تتمكن من إجراء صفقة ضخمة من بيعه.

وبيّنت "رافينيا يريد البقاء في برشلونة وبالطبع النادي لا يفكر في الاستغناء عنه، فبيعه سيشكل كارثة على الصعيد الرياضي كما ظهر في الأسابيع الأخيرة بعد إصابته".

وكان رافينيا قريبا من الرحيل عن برشلونة صيف عام 2024، إذ كانت فترته مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز صعبة ومتذبذبة.

واعترف اللاعب البرازيلي بأنه فكّر في تغيير الأجواء حينها مع وصول عروض مالية مغرية جدا من السعودية، قبل أن يقنعه المدرب الحالي هانسي فليك بالبقاء.

بعدها قدّم رافينيا (موسم 2024-2025) أداء مذهلا دفع برشلونة إلى تمديد عقده عاما إضافيا، لينتهي صيف عام 2028 بدلا من 2027، مع تحسين راتبه ووضع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

ويركّز رافينيا حاليا على الوفاء بعقده ولا يفكر في أي سيناريو آخر، لكن قد تتغير الأمور في الصيف القادم إذا تألق اللاعب في نهائيات كأس العالم مع البرازيل بقيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

حينها قد تعود بعض الأندية الأوروبية أو حتى السعودية لإغراء اللاعب من جديد، لكنها ستواجه رفضا حاسما كما ترى الصحيفة.

ويشعر رافينيا بسعادة كبيرة في برشلونة، فهو أحد قادة الفريق على المستويين الفني والروحي، أما خارج الملعب فقد تأقلمت عائلته تماما مع المدينة، وعليه فإن كل هذه العوامل "تجعل اللاعب يفكر فقط في البقاء مع برشلونة على الأقل حتى عام 2028".

يُذكر أن رافينيا خاض مع برشلونة هذا الموسم 11 مباراة بجميع البطولات سجل فيها 4 أهداف وقدّم لزملائه 3 تمريرات حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.