تركيا تعتقل 29 لاعبا بعد سجن 6 حكام

أمر مدعون عامون في إسطنبول اليوم الجمعة باعتقال 46 شخصا، بينهم 29 لاعب كرة قدم، في إطار تحقيق واسع النطاق في المراهنات غير القانونية على المباريات التركية.

وقالت النيابة العامة في بيان إن 27 من اللاعبين الموقوفين يُشتبه في أنهم راهنوا على مباريات تخص فرقهم.

وأضافت أن من بينهم ميتيهان بلتاجي لاعب نادي غلطة سراي بطل تركيا الذي كان أُوقف في وقت سابق من الشهر الجاري لمدة 9 أشهر بسبب فضيحة المراهنات.

سجن 6 حكام

وهز التحقيق كرة القدم التركية، إذ وُضع 6 حكام رهن الحبس الاحتياطي في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى جانب رئيس نادي أيوب سبور أحد أندية الدرجة الممتازة في تركيا.

ولم تكشف النيابة عن أسماء اللاعبين الـ26 الآخرين المشتبه في تورطهم في رهانات على فرقهم، لكنها أشارت إلى أن ميرت هاكان يانداش لاعب فنربخشة أحد أبرز أندية إسطنبول كان يراهن عبر حساب شخص آخر.

وأوضحت النيابة أن الشرطة أوقفت حتى الآن 35 من أصل 46 شخصا صدرت بحقهم أوامر توقيف، في حين تبين أن 5 منهم خارج البلاد حاليا.

وشملت المطالبة بالاعتقال أيضا رئيسي ناديين من الدرجة الثالثة بتهمة "محاولة التأثير على نتيجة" مباراة بين فريقيهما خلال موسم 2023-2024، حسب البيان.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن المباراة أثارت انتباه المحققين، لأن أيا من الفريقين لم يحاول حتى تسجيل هدف واحد، مشيرة إلى أن هذه الواقعة كانت نقطة انطلاق التحقيق بأكمله.

وحتى الآن، أوقف الاتحاد التركي لكرة القدم أكثر من ألف لاعب تركي، بينهم 25 من الدرجة الممتازة، مع عقوبات تراوحت بين 45 يوما و12 شهرا.

ولم يكن بين الموقوفين سوى لاعب أجنبي واحد، وهو الجناح السنغالي ألاسان نداو من نادي قونيا سبور الذي أُوقف لمدة 12 شهرا.

أما الأغلبية الساحقة -أي أكثر من 900 لاعب- فهم من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أوقف الاتحاد التركي نحو 150 حكما بسبب المراهنة على المباريات، وتم فصلهم جميعا منذ ذلك الحين.