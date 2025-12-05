ترامب يفوز بالنسخة الأولى لجائزة فيفا للسلام

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، جائزته الأولى من نوعها والتي تحمل اسم "جائزة فيفا للسلام"، للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

جاء ذلك على هامش حفل قرعة نهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في يونيو/حزيران ويوليو/تموز بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وجرت مراسم القرعة في مركز كينيدي للفنون، حيث حضر ترامب وتسلم الجائزة، التي منحها له جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

وقال إنفانتينو، في تصريحات خلال حفل القرعة الذي نقلته قناة "بي إن سبورتس"، إن ترامب "استحق جائزة فيفا للسلام بكل تأكيد".

بدوره، علق الرئيس الأميركي قائلا: "أنقذنا حياة الملايين وتجنبنا العديد من الكوارث، وتمكنا من تحقيق السلام بين باكستان والهند، ونجحنا في تجاوز التحديات.. جياني يقوم بعمل رائع وأنا أعرفه من زمن طويل".

وقدم رئيس "فيفا" لترامب، كأسا ذهبية كبيرة وميدالية ذهبية اللون تتدلى من شريط أزرق، علقه الرئيس الأميركي حول عنقه. ووقف إنفانتينو بجانب ترامب، وأشاد به بشدة.

وقال ترامب: "هذا حقا أحد أعظم التكريمات في حياتي".

وعقب منحه الجائزة شارك ترامب في عملية سحب قرعة توزيع منتخبات البلدان الثلاثة المضيفة للمونديال "الولايات المتحدة وكندا والمكسيك"، كحدث تاريخي يحدث لأول مرة في مراسم القرعة.

وشاركه في ذلك كلوديا شينباوم رئيسة المكسيك، ومارك كارني رئيس وزراء كندا.

جائزة السلام الجديدة في مرمى النقد

وسبق أن انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية جائزة السلام الجديدة.

وقالت مينكي ووردن، مديرة هيومن رايتس ووتش، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إنه لا توجد إجراءات شفافة، ولا مرشحون ولا لجنة تحكيم، وأضافت أن الجائزة تعد شيئا جديدا بالنسبة لمجلس "فيفا"، الهيئة المشرفة على الاتحاد.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعرب متحدث باسم "مراسلون بلا حدود" عن قلق المنظمة من إمكانية رفض دخول الصحفيين على الحدود الأميركية خلال نهائيات كأس العالم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين بسبب ضوابط الدخول الصارمة.

وأكدت ووردن أن وضع حقوق الإنسان والهجرة في الولايات المتحدة قد تغير بشكل كبير منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني.