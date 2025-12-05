الفريق الأكثر استفادة من الحكام في إسبانيا.. ريال مدريد أم برشلونة؟

ترى شريحة عريضة من عشاق كرة القدم في إسبانيا أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر استفادة من التحكيم بفارق واضح عن برشلونة.

جاء ذلك من خلال نتائج دراسة حملت عنوان "الحب والكراهية في إسبانيا، كرة القدم كمثال" وأجرتها منصة "بيتفير" (Betfair) الرياضية.

الفريق الأكثر استفادة من الحكام في إسبانيا

وبحسب نتائج الدراسة التي أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن 51% من مشجعي كرة القدم في البلاد يعتقدون أن النادي الملكي هو الأكثر استفادة من التحكيم و"بفارق كبير" عن برشلونة.

وقالت الصحيفة إن هذه النتيجة جاءت رغم الجدل التحكيمي الأخير الذي أحاط ببرشلونة بسبب القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا باسم "قضية نيغريرا".

واعتمدت الدراسة على أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 18 و70 سنة من مختلف أنحاء البلاد، مع هامش دقة في النتائج بلغ 97%.

وفي إجاباتهم عن سؤال "أي فريق يستفيد أكثر من الحكام؟"، قال 51% من الفئة المستهدفة إن ريال مدريد هو الأكثر استفادة بفارق 7% عن برشلونة الذي يأتي في المركز الثاني كأكثر فريق استفادة من القرارات التحكيمية بنسبة 44%.

وجاء بعدهما أتلتيكو مدريد لكن بفارق هائل جدا، إذ لا يرى سوى 2% من الجمهور أن "الروخي بلانكوس" هو الفريق الأكثر استفادة من التحكيم.

وبحسب نتائج الدراسة نفسها، فإن جماهير 4 فرق فقط في الدوري الإسباني تعتقد أن برشلونة هو الأكثر استفادة فعلا من الحكّام، وهم مشجعو ريال مدريد (89%)، ريال سوسيداد (67%)، إلتشي (86%) وريال مايوركا (67%).

أما جماهير الفرق الـ16 الأخرى فتعتقد أن ريال مدريد هو الأكثر استفادة، أبرزهم أنصار برشلونة (91%) وفالنسيا (81%)، باعتبارها "الأكثر تشددا في الإشارة إلى استفادة الفريق الملكي من القرارات التحكيمية".

وفيما يتعلق بجماهير أتلتيكو مدريد، فيرى 71% منهم أن ريال مدريد الأكثر استفادة مقابل 26% منهم ينظرون إلى برشلونة بأنه المستفيد الأكبر.

نقد ذاتي

وكشفت الدراسة ذاتها عن نتائج لافتة، إذ يرى 4% من مشجعي ريال مدريد وبرشلونة أن فريقيهما هما الأكثر استفادة من الحكام، وهو ما يمكن اعتباره نوعا من "النقد الذاتي" على حد تعبير الصحيفة ذاتها.

ومن الناحية الجغرافية، أشارت الدراسة إلى أن إقليمي كتالونيا والباسك هما المنطقتان الأكثر اقتناعا بأن الحكام يساعدون ريال مدريد بنسبة تصل إلى 80 و79% على التوالي.

وعلى الجانب الآخر فإن هناك 7 مناطق في إسبانيا ترى أن برشلونة هو الأكثر استفادة، وهي المناطق التي يكثر فيها عدد مشجعي ريال مدريد وفق "سبورت" وهي العاصمة مدريد، قشتالة وليون، قشتالة-لا مانتشا، جزر البليار، إكستريمادورا، لاريوخا وكانتابريا.

وأخيرا وبالنظر إلى الفئات العمرية تُظهر الدراسة أن الأجيال الأربعة التي شملها الاستطلاع (18 عاما إلى 70) تتفق على أن ريال مدريد هو الأكثر استفادة، أما من حيث الجنس فالنساء أكثر ميلا للاعتقاد بأن ريال مدريد هو المستفيد الأكبر بنسبة 54% مقابل 40% يشِرْن إلى برشلونة.

بينما بين الرجال هناك تعادل تام 48% يرون ريال مدريد المستفيد الأكبر، وهي النسبة نفسها التي تراها لبرشلونة.