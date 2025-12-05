هل ينتقل النيجيري أوسيمين إلى ريال مدريد؟

ألمح مدرب نيجيريا السابق، صنداي أوليسيه، إلى أن مهاجم غلطة سراي، فيكتور أوسيمين، يقترب من الانتقال إلى ريال مدريد.

يُبهر أوسيمين جماهير الدوري التركي بأدائه المذهل وليس من المستغرب أن يكون على قائمة أمنيات العديد من عمالقة أوروبا.

منذ انضمامه إلى النادي التركي على سبيل الإعارة نجح أوسيمين في موسم 2024-2025 في تسجيل 37 هدفا، بينما أحرز 9 أهداف حتى الآن هذا الموسم خلال 54 مباراة إجمالا.

المهاجم النيجيري انضمّ إلى الفريق التركي قادما من نابولي، الذي سجل معه 76 هدفا في 133 مباراة.

في الـ26 من عمره، يبدو أن مهاجم ليل السابق قد وصل إلى مستوى من النضج الرياضي الذي يجذب انتباه كبار أوروبا.

وقال أوليسيه في بودكاست "إنسايث" "هناك الكثير من الحديث عن احتمال انضمام أوسيمين إلى ريال مدريد. لن أفصح عن كيفية وصول هذه المعلومات، ولكن قيل لي إنه سيرحل".

وأضاف "سنرى ماذا سيحدث، ولكن عندما سمعت ذلك من شخصية بارزة في نيجيريا، شعرت بسعادة غامرة من أجل هذا الشاب".

وفي ظل تألق كيليان مبابي في مركز المهاجم، يبقى أن نرى ما إذا كان لوس بلانكوس على استعداد للاستثمار في مهاجم رفيع المستوى الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن أن برشلونة وجد ضالته في أوسيمين لتعويض روبرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.