هل تتراجع إيران عن المقاطعة وتحضر قرعة كأس العالم 2026؟

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن وفدا إيرانيا سيحضر قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026 غدا الجمعة رغم إعلان إيران، في وقت سابق، مقاطعة الحفل المقرر في واشنطن بسبب مشكلات التأشيرات.

وكانت إيران طلبت الحصول على تسع تأشيرات لوفدها، ونُقل عن أمير مهدي علوي المتحدث باسم الاتحاد الإيراني "إن الولايات المتحدة منحت أربع تأشيرات فقط للوفد بما فيها تأشيرة مدرب المنتخب أمير قالينوي.

ولم يحصل مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني على تأشيرة دخول.

وتفرض الولايات المتحدة، منذ فترة طويلة، قيودا صارمة على منح التأشيرات للإيرانيين لأسباب سياسية وأمنية.

لكن تقارير إعلامية محلية قالت، إن الاتحاد الإيراني قرر الآن إرسال قالينوي وأوميد جمالي، رئيس قسم العلاقات الدولية في الاتحاد، لحضور القرعة غدا.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد الإيراني.

وتشارك إيران في نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي في النسخة المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من 11 يونيو/حزيران 2026.