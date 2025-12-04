نيمار يسجل أول هاتريك منذ 3 سنوات ويواصل تألقه مع سانتوس

سجل النجم البرازيلي نيمار ثلاثة أهداف (هاتريك) الأربعاء، قاد بها فريقه سانتوس للفوز على جوفنتود (3-0) في بطولة البرازيل لكرة القدم، وهو فوز يبعد ناديه الأم عن شبح الهبوط قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

وأحرز النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي أهدافه في الدقيقتين 6 و65، ثم من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليصل إلى حاجز 150 هدفا مع النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية.

وقال نيمار (33 عاما) في تصريحات نشرها سانتوس "أنا سعيد جدا للوصول إلى هذا الرقم. أشكر جميع زملائي الذين كانوا جزءا من الفريق على مرّ السنوات".

وهذه أول ثلاثية يسجلها المهاجم منذ إبريل/نيسان 2022 عندما كان في صفوف سان جرمان، خلال الفوز خارج أرضه على كليرمون 6-1 في الدوري الفرنسي.

وكان نيمار قد تعرّض لإصابة في الفخذ الأيمن منتصف سبتمبر/أيلول، قبل أن يعود مطلع نوفمبر/تشرين الثاني ومنذ ذلك الحين، سجل خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات له.

ويحتل سانتوس المركز الـ14 برصيد 44 نقطة، بفارق نقطتين عن فيتوريا صاحب المركز الـ17 وأول المهددين بالهبوط. ويخوض الفريق السابق للأسطورة بيليه الأحد مباراة صعبة خارج أرضه أمام كروزيرو (الثالث)، لتأكيد بقائه في الدرجة الأولى.