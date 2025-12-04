موعد مباريات الخميس بكأس العرب 2025 والقنوات الناقلة المفتوحة
4/12/2025
آخر تحديث: 13:40 (توقيت مكة)
نستعرض مباريات اليوم الخميس من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي انطلقت في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.
مباراتا الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول:
- المجموعة الأولى: (14:30 بتوقيت غرينتش) فلسطين – تونس (ملعب لوسيل)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر و15:30 بتوقيت الجزائر والمغرب).
- تنقل عبر قنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناة Alkass 1 وAlkass shoof المفتوحتان أيضا.
- المجموعة الأولى: (17:00 بتوقيت غرينتش) سوريا – قطر (ملعب خليفة)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر و18:00 بتوقيت الجزائر والمغرب).
- تنقل عبر قنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناة Alkass 1 وAlkass shoof المفتوحتان أيضا.
مفاجآت سوريا وفلسطين
وشهد اليوم الأول لمونديال العرب، مفاجآت مثيرة، بفوز سوريا وفلسطين على تونس وقطر.
وافتتح منتخب سوريا مباريات البطولة بفوز ثمين على نظيره التونسي 1-0 أمس الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.
تلتها المباراة الافتتاحية الرسمية للبطولة والتي شهدت مفاجأة أكبر بفوز منتخب فلسطين 1-0 على نظيره القطري (بطل آسيا) بالمجموعة الأولى أيضا.
