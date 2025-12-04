رياضة|كأس العرب

موعد مباريات الخميس بكأس العرب 2025 والقنوات الناقلة المفتوحة

Soccer Football - FIFA Arab Cup - Qatar 2025 - Group A - Qatar v Palestine - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - December 1, 2025 Palestine players line up before the match REUTERS/Mohammed Salem
موعد مباريات الخميس بكأس العرب والقنوات الناقلة المفتوحة (رويترز)
Published On 4/12/2025
|
آخر تحديث: 13:40 (توقيت مكة)

حفظ

نستعرض مباريات اليوم الخميس من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، التي انطلقت في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

مباراتا الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول:

  • المجموعة الأولى: (14:30 بتوقيت غرينتش) فلسطين – تونس (ملعب لوسيل)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر و15:30 بتوقيت الجزائر والمغرب).
  • تنقل عبر قنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناة Alkass 1 وAlkass shoof المفتوحتان أيضا.
  • المجموعة الأولى: (17:00 بتوقيت غرينتش) سوريا – قطر (ملعب خليفة)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر و18:00 بتوقيت الجزائر والمغرب).
  • تنقل عبر قنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناة Alkass 1 وAlkass shoof المفتوحتان أيضا.

مفاجآت سوريا وفلسطين

وشهد اليوم الأول لمونديال العرب، مفاجآت مثيرة، بفوز سوريا وفلسطين على تونس وقطر.

وافتتح منتخب سوريا مباريات البطولة بفوز ثمين على نظيره التونسي 1-0 أمس الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

تلتها المباراة الافتتاحية الرسمية للبطولة والتي شهدت مفاجأة أكبر بفوز منتخب فلسطين 1-0 على نظيره القطري (بطل آسيا) بالمجموعة الأولى أيضا.

المصدر: الجزيرة

إعلان