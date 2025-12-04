موعد مباريات الخميس بكأس العرب 2025 والقنوات الناقلة المفتوحة

نستعرض مباريات اليوم الخميس من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم التي انطلقت في الأول من ديسمبر/كانون الأول بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستمر البطولة التي تقام في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

مباراتا الخميس الرابع من ديسمبر/كانون الأول:

المجموعة الأولى: (14:30 بتوقيت غرينتش) فلسطين – تونس (ملعب لوسيل)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر و15:30 بتوقيت الجزائر والمغرب).

تنقل عبر قنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناتي Alkass 1 وAlkass shoof المفتوحتين أيضا.

المجموعة الأولى: (17:00 بتوقيت غرينتش) سوريا – قطر (ملعب خليفة)، 20:00 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (19:00 بتوقيت مصر و18:00 بتوقيت الجزائر والمغرب).

تنقل عبر قنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناتي Alkass 1 وAlkass shoof المفتوحتين أيضا.

كما تنقل مباراتا فلسطين ضد تونس وسوريا ضد قطر على القنوات التالية أيضا:

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

ويمكنكم متابعة التغطيات المباشرة لأبرز مباريات البطولة عبر موقع الجزيرة نت.

مفاجآت سوريا وفلسطين

وشهد اليوم الأول لمونديال العرب، مفاجآت مثيرة، بفوز سوريا وفلسطين على تونس وقطر.

وافتتح منتخب سوريا مباريات البطولة بفوز ثمين على نظيره التونسي 1-0 الاثنين الماضي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى للبطولة.

تلتها المباراة الافتتاحية الرسمية للبطولة التي شهدت مفاجأة أكبر بفوز منتخب فلسطين 1-0 على نظيره القطري (بطل آسيا) بالمجموعة الأولى أيضا.