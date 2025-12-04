مبابي يتصدر هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى بفارق كبير عن ليفاندوفسكي

يتصدر كيليان مبابي نجم ريال مدريد قائمة هدافي الدوريات الأوروبية العشرة الكبرى ابتداء من يناير/كانون الثاني 2025 بعد أن رفع رصيده إلى 37 هدفا.

ويبدو أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، عازم على السير على خطى النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حيث يحافظ على معدل يزيد عن هدف واحد في المباراة، تماما كما فعل "الدون" عندما كان يرتدي قميص ريال مدريد.

ويتفوق الدولي الفرنسي بفارق 18 هدفا عن هداف برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

إليكم هدافي الدوريات الأوروبية العشرة الكبرى منذ يناير:

15- جان فيليب ماتيتا: 17 هدفا (كريستال بالاس)

14- باتريك شيك:17 هدفا (باير ليفركوزن)

13- سيم شتاين: 18 هدفا (فينورد)

12- أياسي أويدا: 18 هدفا (فينورد)

11- جوليان ألفاريز: 19 هدفا (أتلتيمو مدريد)

10- روبرت ليفاندوفسكي: 19 هدفا (برشلونة)

9- سيرهو غيراسي: 20 هدفا (بوروسيا دورتموند)

8- فيكتور أوسيمين: 20 هدفا (غلطة سراي)

7- ميسون غرينوود: 21 هدفا (مرسيليا)

6- يوسف النصيري: 21 هدفا (فنربخشه)

5- إيرلينغ هالاند: 23 (مانشستر سيتي)

4- فيكتور جيوكيريس: 25 هدفا (أرسنال)

3- هاري كين: 26 هدفا (بايرن ميونخ)

2- فانجليس بافليديس: 27 هدفا (بنفيكا)

1- كيليان مبابي: 37 هدفا (ريال مدريد)