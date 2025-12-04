شاهد.. فينيسيوس يثير غضب جماهير بلباو بإشارة مستفزة
واصل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد استفزاز مشجعي الفرق المنافسة، وجاء الدور هذه المرة على أنصار أتلتيك بلباو.
واستعاد ريال مدريد أمس توازنه في الدوري الإسباني وحقق فوزه الأول بعد 3 تعادلات، وذلك على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0 في المباراة المقدّمة عن الجولة الـ19 والتي جرت على ملعب سان ماميس.
فينيسيوس يثير غضب جماهير بلباو
ودخل فينيسيوس في احتكاكات عديدة مع جمهور بلباو، تماما كما يفعل البرازيلي في معظم المباريات التي يخوضها ريال مدريد خارج ملعبه سانتياغو برنابيو.
وجاءت اللحظة الأكثر توترا على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية بعدما أخفق فينيسيوس في إحدى اللقطات، فبدلا من بدء هجمة مرتدة لريال مدريد، لعب الكرة إلى الخلف لتنتهي اللعبة إلى ركلة ركنية لصالح أتلتيك بلباو.
— Follow @MMajeedx – @RM4arab (@mmtv40067) December 3, 2025
ويبدو أن قرار الحكم المساعد لم يرق لفينيسيوس الذي اعترض عليه، وهنا بدأت الجماهير في إطلاق صافرات الاستهجان ضده.
وابتسم اللاعب البرازيلي للجماهير قبل أن يرفع يده مشيرا بأصبعه: واحد، اثنان، ثلاثة، في إشارة منه إلى الأهداف الثلاثة التي سجلها فريقه في شباك الفريق الباسكي.
— Follow @MMajeedx – @RM4arab (@mmtv40067) December 3, 2025
وجاء رد فينيسيوس بعد أيام قليلة من تصرّف مماثل، حين أشار إلى جماهير جيرونا على ملعب مونتيليفي بأصبعين ثم أشار إلى الأسفل في إشارة منه إلى إمكانية هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية نهاية الموسم.
وجاءت لفتة فينيسيوس في تلك المباراة ردا على صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير جيرونا ضده كلما لمس الكرة.
وقرر تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد استبدال فينيسيوس في الدقيقة 76، ودفع بزميله المغربي براهيم دياز بدلا منه.
وأثناء خروجه من الملعب، ودّعته جماهير أتلتيك بلباو بصافرات استهجان حادة وهتفت ضده بالقول "أحمق، أحمق" بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.
وغادر فينيسيوس الملعب بخطوات بطيئة وهو ما أثار غضب أنصار الفريق المحلي، ثم احتضن مدربه قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء.
وعلّقت "سبورت" على تصرفات البرازيلي بالقول "كان كيليان مبابي (سجل هدفين) النجم الأبرز مجددا في صفوف ريال مدريد، لكن كل الأنظار في سان ماميس انتهت متجهة نحو فينيسيوس، فاللاعب قد يقدّم أداء جيدا أو سيئا، لكنه دائما يجد طريقة للاشتباك أو الاستفزاز مع جماهير المنافس".