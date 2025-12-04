ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات ويواصل مطاردة برشلونة

عاد فريق ريال مدريد لطريق الانتصارات بفوز كبير خارج أرضه على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصحح الفريق المدريدي بهذا الفوز مساره بعد 3 تعادلات متتالية أمام إلتشي وجيرونا ورايو فاييكانو، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني.

أما بلباو، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن، ليتأزم موقفه قبل اختبارين ثقيلين على ملعبه في الأسبوع المقبل أمام أتلتيكو مدريد في الدوري، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق كيليان مبابي الذي انطلق بالكرة من منتصف الملعب وراوغ قبل أن يسدد كرة رائعة في الشباك في الدقيقة السابعة.

وسجل العملاق المدريدي هدفا ثانيا في الدقيقة 42 بعد عرضية من ترينت ألكسندر أرنولد مهدها مبابي برأسه لكامافينغا الذي أكملها برأسه في الشباك، ليعزز الضيوف تفوقهم قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 59 فاجأ مبابي حارس بلباو بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.