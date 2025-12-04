ريال مدريد يفقد ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة

قال ريال مدريد، اليوم الخميس، إن مدافعه ترينت ألكسندر أرنولد سيغيب عن الملاعب لشهرين مقبلين بعد إصابته في عضلات الفخذ اليسرى.

وخضع اللاعب الإنجليزي لأشعة الرنين المغناطيسي اليوم التي كشفت خطورة الإصابة وزادت من مخاوف ريال بعد أن اضطر اللاعب للخروج أمس الأربعاء خلال الفوز 3-صفر على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 شاهد.. فينيسيوس يثير غضب جماهير بلباو بإشارة مستفزة

شاهد.. فينيسيوس يثير غضب جماهير بلباو بإشارة مستفزة list 2 of 2 ريال مدريد يعود لسكة الانتصارات ويواصل مطاردة برشلونة end of list

وقال ريال مدريد "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا ترينت ألكسندر-أرنولد من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية بساقه اليسرى. وستتم مراقبة تعافيه".

ومن المتوقع أن يغيب ألكسندر أرنولد، الذي انضم إلى ريال بعد نهاية الموسم الماضي، عن 13 مباراة، بما في ذلك ما تبقى من مباريات لريال في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا وعدد من المباريات المحلية.

وقالت مصادر في النادي إن اللاعب سيغيب عن مباريات حاسمة في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، بما في ذلك مباريات دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي وموناكو وبنفيكا، وكأس السوبر الإسباني في يناير/كانون الثاني و6 مباريات على الأقل في الدوري الإسباني.

ومن المقرر مبدئيا أن يعود اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في فبراير/شباط المقبل، رغم أن فترة تعافيه قد تختلف اعتمادا على مدى تقدم عملية إعادة تأهيله.