المغرب ضد عُمان والسعودية ضد جزر القمر.. الموعد والقنوات الناقلة المفتوحة

نستعرض موعد مباراتي المغرب ضد عُمان والسعودية ضد جزر القمر، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العرب 2025 لكرة القدم، والقنوات الناقلة المفتوحة.

تقام مباراتا المغرب ضد عُمان والسعودية ضد جزر القمر غدا الجمعة الخامس من ديسمبر/كانون الأول كالتالي:

(14:30 بتوقيت غرينتش) عُمان – المغرب (ملعب المدينة التعليمية)، 17:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (16:30 بتوقيت مصر و15:30 بتوقيت الجزائر والمغرب).

تنقل عبر قنوات beIN SPORTS المفتوحة وقناتي Alkass 1 وAlkass shoof المفتوحتين أيضا.

(18:30 بتوقيت غرينتش) جزر القمر – السعودية (ملعب البيت)، 21:30 بتوقيت قطر والسعودية والعراق (20:30 بتوقيت مصر و19:30 بتوقيت الجزائر والمغرب).

كما تُنقل مباراتا المغرب ضد عُمان والسعودية ضد جزر القمر على القنوات التالية أيضا:

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

ويمكنكم متابعة التغطيات المباشرة لأبرز مباريات البطولة عبر موقع الجزيرة نت.

نتائج الجولة الأولى وترتيب المجموعة الثانية بكأس العرب

انتهت مباراتا الجولة الأولى التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بفوز المغرب 3-1 على جزر القمر بملعب خليفة الدولي، وفوز السعودية 2-1 على عُمان بملعب المدينة التعليمية.

وبهذه النتائج يتصدر منتخب المغرب المجموعة برصيد 3 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن نظيره السعودي، ثم عُمان بالمركز الثاني دون نقاط تليه جزر القمر.