الأوعية والقيود والضوابط.. تعرف على إجراءات قرعة مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الإجراءات الخاصة المتعلقة بإقامة قرعة النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُجرى القرعة المنتظرة يوم الجمعة المقبل في مركز جون كينيدي للفنون بالعاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة سيتم تقسيمها على 12 مجموعة بواقع 4 في كل واحدة.

إجراءات سحب قرعة كأس العالم 2026

وتنص إجراءات القرعة على وضع الدول المستضيفة للبطولة (الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا) في الوعاء الأول، في حين سيتم توزيع 39 منتخبا على 4 أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الفيفا بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وأخيرا، ستوضع المنتخبات الستة التي ستتأهل إلى النهائيات من الملحق (4 من المحلق الأوروبي + 2 من الملحق العالمي) في الوعاء الرابع.

وتاليا أوعية القرعة النهائية لكأس العالم 2026:

الوعاء الأول : الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، الأرجنتين، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

: الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، الأرجنتين، إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا. الوعاء الثاني : كرواتيا، المغرب، كولومبيا، الأوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، الأوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا. الوعاء الثالث : النرويج، بنما، مصر، الجزائر، أسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا.

: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، أسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب أفريقيا. الوعاء الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هاييتي، نيوزيلندا، المنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، المنتخبان الاثنان (أ، ب) المتأهلان من الملحق العالمي.

قيود القرعة

وأوضح الفيفا أنه سيتم تحديد الدول المستضيفة بكرات ملونة مختلفة، وعند سحبها ستوضع المكسيك على رأس المجموعة الأولى (الكرة الخضراء)، وكندا على رأس المجموعة الثانية (الكرة الحمراء)، والولايات المتحدة الأميركية على رأس المجموعة الرابعة (الكرة الزرقاء).

وفي الوقت نفسه، خصص الفيفا كرات بلون موحد لبقية منتخبات الوعاء الأول سيوضع كل منها على رأس المجموعة التي ستضعه فيها القرعة.

أما منتخبات الأوعية 2 و3 و4 فسيتم تحديد مراكزها بناء على نمط معتمد، بحيث يضمن أن يحدد مركز كل فريق داخل مجموعته استنادا إلى الوعاء الذي سُحب منه، وإلى المجموعة التي أوقعته فيها القرعة.

وتمنع قواعد القرعة وجود أكثر من منتخب من نفس الاتحاد القاري في المجموعة ذاتها، وهذا ينطبق على كافة الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي.

ويمثل أوروبا في المونديال المقبل 16 منتخبا، وعليه يجب أن تضم كل مجموعة منتخبا أوروبيا واحدا على الأقل واثنين على الأكثر.

مبدأ توازن المنافسة

حرص "الفيفا" في هذه النسخة على ما سماه مبدأ توزان المنافسة، حيث شهد إعداد جدول المباريات تحديد مسارين لنصف النهائي.

وأشار الموقع الرسمي للفيفا إلى أنه من أجل تحقيق التوازن في توزيع المنتخبات ستشهد القرعة قيودا خاصة تنطبق على المنتخبات الأعلى في جدول التصنيف العالمي.

وأوضح "سيتم سحب المنتخبين الأفضل تصنيفا، إسبانيا (المركز الأول) والأرجنتين (المركز الثاني) بشكل عشوائي ضمن مسارين مختلفين، وسيُعتمد المبدأ ذاته بالنسبة لكل من فرنسا (المركز الثالث) وإنجلترا (المركز الرابع)".

وتابع "من شأن هذا القيد تجنب مواجهة المنتخبين الأفضل تصنيفا قبل المباراة النهائية إن احتلا المركز الأول في مجموعتيهما".

مواعيد المباريات والملاعب المستضيفة

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن جدول المباريات ومواعيد انطلاقها والملاعب التي ستحتضنها سيتم الإعلان عنها يوم السبت 6 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وتهدف القاعدة المتبعة في تحديد ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها "إلى تحقيق أفضل الشروط الممكنة لكافة المنتخبات، وتمكين الجماهير من متابعة فرقها المفضلة عبر مناطق زمنية مختلفة".