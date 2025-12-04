أرسنال يحصن صدارته وتشلسي يتعثر وليفربول يواصل ترنحه

عزز أرسنال صدارته بفوز مهم على ضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين، مساء الأربعاء ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه النتيجة أحكم أرسنال قبضته على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام مطارده مانشستر يونايتد، في حين بقي رصيد برينتفورد 19 نقطة في المركز الـ13.

وافتتح الإسباني ميكيل ميرينو التسجيل لأرسنال مبكرا في الدقيقة الـ11.

وقضى بوكايو ساكا على آمال الضيوف في إدراك التعادل، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

سقوط البلوز

وحقق ليدز يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه تشيلسي بنتيجة 3-1.

ثلاثية ليدز سجلها جاكا بيجول، آو تاناكا ودومينيك كالفيرت ليوين في الدقائق 6، 43 و72، في حين أحرز بيدرو نيتو هدف البلوز الوحيد (50).

ومكّن الفوز الليدز من مغادرة مراكز الهبوط بتقدمه للمركز الـ17 برصيد 14 نقطة، في حين تراجع تشلسي للمرتبة الرابعة بتوقفه عند 24 نقطة.

تعادل لفربول

وأفلت فريق ليفربول من هزيمة محققة بعد تعادله على أرضه وأمام جماهيره 1-1.

وتقدم سندرلاند بهدف المغربي شمس الدين طالبي في الدقيقة 67، وصحح الليفر موقفه بهدف ذاتي سجله نوردي موكيلي مدافع سندرلاند بالخطأ في مرماه بالدقيقة 81 بعدما حول تسديدة الألماني فلوريان فيرتز إلى داخل شباك سندرلاند.

وبهذه النتيجة يكون ليفربول قد حقق أول تعادل في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، بينما بقي سندرلاند في المركز السادس برصيد 23 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن كريستال بالاس خامس الترتيب.

أستون فيلا يواصل انتفاضته

وواصل أستون فيلا انتفاضته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومثيرا 4-3 على مضيفه برايتون.

وتقدم برايتون بهدف مبكر عن طريق يان باول فان هيكي في الدقيقة التاسعة، في حين أضاف باو توريس، لاعب أستون فيلا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما سجل هدفا عكسيا في الدقيقة الـ29.

واستعاد أستون فيلا اتزانه في المباراة من جديد، إذ أحرز أولي واتكينز هدفين في الدقيقتين الـ37 والسابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليدرك التعادل للفريق الضيف.

وحافظ أستون فيلا على صحوته في الشوط الثاني، بعدما أضاف أمادو أونانا الهدف الثالث للفريق القادم من مدينة برمنغهام في الدقيقة الـ60، بينما سجل دونيايل مالين الهدف الرابع في الدقيقة الـ78.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا إلى 27 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد برايتون، الذي تكبد خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم مقابل 6 انتصارات و4 تعادلات، عند 22 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

كريستال بالاس يضاعف جراح بيرنلي

وضاعف كريستال بالاس من جراح مضيفه بيرنلي، بعدما تغلب عليه 1-0.

وسجل الكولومبي دانيال مونوز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 44.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بفارق 10 نقاط خلف أرسنال المتصدر.

في المقابل، توقف رصيد بيرنلي، الذي تلقى خسارته العاشرة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز الـ19 (قبل الأخير).

فوز نوتنغهام فورست

وزاد نوتنغهام فورست من آلام مضيفه وولفرهامبتون، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف.

وسجل البرازيلي إيجور جيسوس هدف نوتنغهام فورست الوحيد في الدقيقة الـ72، في حين عجز أصحاب الأرض عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نوتنغهام فورست، الذي حقق فوزه الرابع مقابل 3 تعادلات و7 هزائم، إلى 15 نقطة في المركز الـ16.

في المقابل تجمد رصيد وولفرهامبتون الذي تكبد خسارته الـ12 مقابل تعادلين، عند نقطتين فقط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، ويصبح أقوى المرشحين للهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب).