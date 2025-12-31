8 ملايين دولار مكافأة تأهل منتخب المغرب لثمن النهائي

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم (الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم)، اليوم الأربعاء، أن لاعبي المنتخب الوطني سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 800 مليون سنتيم (8 ملايين دولار) بعد تأهلهم إلى دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب؛ وذلك تقديرا لأدائهم الرائع خلال دور المجموعات.

ويخطط الاتحاد المغربي لكرة القدم لحزمة مكافآت تتجاوز 150 مليون سنتيم (15 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي تم منحه للاعبي المنتخب الرديف بعد الفوز بكأس العرب 2025 في قطر، وذلك في حال مضي المنتخب الأول نحو رفع لقب كأس أمم أفريقيا.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة دور الـ16 ضد تنزانيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وكان "أسود الأطلس" قد تأهلوا إلى الأدوار الإقصائية كمتصدرين للمجموعة الأولى بعد جمعهم 7 نقاط، بفضل الفوز على جزر القمر وزامبيا، والتعادل مع مالي.

ويدخل المغرب مواجهة دور الـ16 بثقة إضافية، بعد أن واجه تنزانيا في عدة مناسبات سابقة، بما في ذلك آخر لقاء بينهما في شهر مارس/آذار الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حيث حقق "أسود الأطلس" الفوز بهدفين سجلهما نايف أكرد وإبراهيم دياز.