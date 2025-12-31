رياضة|بطولات عالمية

يوم تسبّب مورينيو في بكاء رونالدو

MADRID, SPAIN - APRIL 18: Cristiano Ronaldo (R) of Real Madrid CF clashes knuckles with his teammate Luka Modric (L) after the UEFA Champions League Quarter Final second leg match between Real Madrid CF and FC Bayern Muenchen at Estadio Santiago Bernabeu on April 18, 2017 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
رونالدو ومودريتش تزاملا في ريال مدريد (غيتي)
Published On 31/12/2025
|
آخر تحديث: 23:42 (توقيت مكة)

حفظ

كشف الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ميلان الإيطالي الحالي، وريال مدريد السابق، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أبكى كريستيانو رونالدو خلال فترة وجوده في النادي الإسباني لعدم ملاحقته أحد لاعبي الخصم للدفاع.

وأوضح اللاعب البلقاني المخضرم، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن مورينيو كان أقسى مدرب، وأنه شاهد رونالدو وهو يبكي في غرفة الملابس، رغم أنه لاعب يبذل قصارى جهده في الملعب، لأنه لم يلاحق مدافع الخصم، ولو لمرة واحدة، معتبرا أن مورينيو كان صريحا جدا مع لاعبيه.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأضاف: "لقد عامل سيرخيو راموس والوافد الجديد بالطريقة نفسها.. إذا كان لديه ما يقوله لك، فإنه يقوله. ماسيميليانو أليجري كذلك: يخبرك مباشرة بالصواب والخطأ. الصدق عنصر أساسي".

وتابع مودريتش: إن مورينيو "مميز بالنسبة له، كمدرب وكشخص".

وقال مودريتش، الذي يعتبر كارلو أنشيلوتي مدربه السابق في ريال مدريد المدرب رقم واحد، "هو من أرادني ضمن صفوف ريال مدريد. لولا مورينيو، لما وصلت أبدا. أندم على وجوده معي لموسم واحد فقط".

المصدر: الألمانية

إعلان