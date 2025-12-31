رئاسة برشلونة.. ميسي مجددا في صدارة الوعود الانتخابية لعام 2026

يُستغل ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق مرة أخرى لكسب النقاط في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي لم تحدد مواعيدها رسميا بعد، ولكن من المقرر إجراؤها قرب نهاية موسم 2025-2026.

انتقد فيكتور فونت، المرشح المنافس، الرئيس الحالي خوان لابورتا بشدة متهما إياه باستغلال ميسي للفوز برئاسة البارسا مجددا.

واعترف فونت في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" هذا الأسبوع بأن عودة ميسي المتوقعة إلى كتالونيا تثير مخاوفه قائلا "ستثير قشعريرة في جسدي، مضيفا "ما لا يجب علينا فعله هو محاولة استغلاله".

وتابع "أعتقد أن لابورتا فعل ذلك مرات عديدة، وأعتقد أنه أخطأ في ذلك".

وبرهن فونت على ذلك قائلا "أحدث وأوضح مثال لاستغلال ميسي كان خلال الانتخابات الأخيرة"، مشيرا إلى حملة عام 2021 عندما لمح لابورتا بقوة إلى أنه سيبذل قصارى جهده لإبقاء النجم الأرجنتيني في برشلونة.

لكن وفي غضون أشهر قليلة، انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان وقال "هذا مثال آخر على نقض الوعود، وأعتقد أنه لا ينبغي استغلال ميسي".

وأضاف فونت بنبرة غاضبة "لكن على ميسي أن يعلم أن أول ما سأفعله عندما أفوز بالانتخابات هو الاتصال به هاتفيا. ستكون أول مكالمة أجريها".

فونت يسعى لاستغلال ميسي

هنأ ميسي شخصيا لابورتا بفوزه في انتخابات 2021 وحصده حوالي 54% من الأصوات بينما حصل فونت على أقل من 34% بقليل إلا أن العلاقة بينهما توترت منذ ذلك الحين.

فخلال زيارته السرية الأخيرة مؤخرا انتظر ميسي حتى غادر لابورتا المدينة، ويقال إنه لم يُبلغ أيا من مسؤولي النادي عندما دخل ملعب كامب نو المجدد ليلا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد استشعر فونت هذا الخلاف وهو يبادر بلا خجل إلى مد يد المصالحة لقائد إنتر ميامي.

وصرح قائلا "علينا أن نرحب بليو ميسي وأن نبذل قصارى جهدنا لكي يحصل في أسرع وقت ممكن على المنصب الذي يريده في برشلونة والذي سيسعد جميع المشجعين، إن وجود تمثال له لا يفي بحقه".