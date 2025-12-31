السودان ضد بوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

يدخل منتخبا السودان وبوركينا فاسو مواجهتهما الأخيرة في دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، بمعنويات مرتفعة، بعد أن ضمنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ورغم خسارة منتخب السودان، الملقّب بـ"صقور الجديان"، في مباراته الأولى أمام الجزائر بنتيجة 3-0، فإنه حقق فوزا ثمينا في الجولة الثانية على حساب غينيا الاستوائية بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي فتح أمامه باب العبور إلى الدور الثاني، سواء باحتلال المركز الثاني أو الثالث في المجموعة.

وبعد نتائج المجموعات الأخرى، لا سيما فوز جنوب أفريقيا على زيمبابوي، وتعادل مصر مع أنغولا في المجموعة الثانية، وفوز المغرب على زامبيا في المجموعة الأولى، تأكد رسميا تأهل السودان إلى الدور المقبل، وهو ما قوبل باحتفالات واسعة في المدن السودانية.

وفي المقابل، لم يكن حال المنتخب البوركينابي أفضل أو أسوأ كثيرا، إذ استهل مشواره بفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام الجزائر بهدف دون رد، ليضمن بدوره بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

السودان ضد بوركينا فاسو.. موعد المباراة

تُقام مباراة السودان وبوركينا فاسو على ملعب الأمير مولاي عبد الله، يوم الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الخامسة مساء (17:00) بتوقيت المغرب والجزائر، والسادسة مساءً (18:00) بتوقيت السودان، والسابعة مساءً (19:00) بتوقيت قطر والسعودية.

السودان ضد بوركينا فاسو.. القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر قناة:

beIN Sports Max 2

كما يمكن متابعة مجريات اللقاء لحظة بلحظة عبر التغطية المباشرة على موقع الجزيرة نت.

السودان وبوركينا فاسو ورهان المركز الثاني

يتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، بينما تحتل بوركينا فاسو المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على السودان، مما يجعل مباراة الجولة الثالثة حاسمة في سباق المركز الثاني.

ومهما كان ترتيب السودان النهائي في المجموعة، سواء في المركز الثاني أو الثالث، فإن طريقه في الدور ثمن النهائي لن يكون سهلا، إذ سيكون على موعد مع أحد كبار القارة.

ففي حال فوزه على بوركينا فاسو واحتلاله المركز الثاني، سيواجه متصدر المجموعة السادسة، التي تضم كوت ديفوار حاملة اللقب، أو الكاميرون، مع احتمال ضعيف لتصدر موزمبيق.

أما إذا أنهى السودان دور المجموعات في المركز الثالث، فسيصطدم بأحد منتخبي المجموعة الرابعة السنغال، بطلة نسخة 2021، أو الكونغو الديمقراطية، مع احتمال أقل لمواجهة بنين.

تاريخ مواجهات السودان وبوركينا فاسو

سبق لمنتخبي السودان وبوركينافاسو أن التقيا مرة واحدة فقط في نهائيات كأس أمم أفريقيا، وكان ذلك خلال نسخة 2012 التي استضافتها غينيا الاستوائية والغابون.

وانتهت تلك المباراة بفوز السودان بنتيجة 2-1، هدفين أحرزهما كاريكا، مقابل هدف سجله ويدراغو، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات. وضمن "صقور الجديان" حينها المركز الثاني خلف كوت ديفوار، قبل أن يودّعوا البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام زامبيا بنتيجة 3-0، وهي النسخة التي تُوّج فيها المنتخب الزامبي بلقبه القاري الوحيد.

تشكيلة السودان المحتملة

أبوجا، برغلان، محمد سعيد أحمد، كرشوم، بخيت، تايفور، عامر، الخضر، يعقوب، محمد عبد الرحمان ومحمد عيسى.

تشكيلة بوركينا فاسو المحتملة

كوفي، ياغو، تابسوبا، دايو، كواسي، ويدراغو، سانغاري، زوغرانا، تراوري، كابوري ووتارا.