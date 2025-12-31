جاء محمد النور إلى المغرب لحراسة مرمى منتخب بلاده السودان في كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، عازما على مواساة شعبه الجريح الذي يعاني "رعب" حرب أهلية مروعة تستمر منذ أكثر من عامين.

يخوض المنتخب السوداني، أحد أعرق المنتخبات الأفريقية، هذه البطولة بينما تتواصل الحرب بين الجيش النظامي للسودان وقوات الدعم السريع التي تسعى لتقسيم البلاد، مخلفة مقتل عشرات الآلاف وتهجير نحو 12 مليون شخص، وأزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم حسب الأمم المتحدة، فضلا عن اتهام طرفيها بانتهاكات جسيمة.

عند اندلاع المعارك في أبريل/نيسان 2023 اضطر النور (25 عاما) إلى ترك الملاعب، ويستعيد تلك اللحظة قائلا: "عشنا الرعب"، مشيرا إلى اعتقال شقيقه لنحو 9 أشهر من طرف قوات الدعم السريع.

منتخب السودان يسعى لمواساة شعب غارق في حرب مروعة

في ظل هذا الوضع يأمل حارس نادي المريخ، أحد قطبي الكرة السودانية مع نادي الهلال، أن يصل منتخب بلاده إلى "أبعد حد" ممكن في البطولة "لإسعاد الشعب" السوداني الذي يعاني انهيار المنظومة الطبية والبنى التحتية والمجاعة في بعض المناطق، جراء ويلات الحرب.

ويخوض السودان الأربعاء مباراته الثالثة الأخيرة في دور المجموعات ضد بوركينا فاسو في الدار البيضاء من أجل حسم وصافة المجموعة الخامسة أو إنهاء الدور الأول في المركز الثالث، وهو الذي استفاد على غرار 8 منتخبات أخرى من نتائج مباريات المجموعتين الأولى والثانية الاثنين، لضمان تأهله إلى ثمن النهائي قبل خوضه مواجهة بوركينا فاسو الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ بلوغه ربع نهائي نسخة 2012 في الغابون والتي كانت تضم 16 منتخبا فقط تتأهل 8 منها إلى ربع النهائي مباشرة.

استهلّ السودان مشواره في نسخة المغرب بخسارة قاسية أمام الجزائر بثلاثية نظيفة بعدما لعب بـ10 لاعبين إثر طرد لاعبه صلاح الدين الحسن، قبل أن ينعش آماله بانتصار على غينيا الاستوائية (1-0) في المباراة الثانية في الدار البيضاء.

إعلان

وسبق للسودان الفوز بكأس أمم أفريقيا في 1970 على أرضه، ويشارك للمرة العاشرة بينها الدورة الأولى التي نظمت أيضا على أرضه في عام 1957، وحل وصيفا في نسختي 1959 و1963.

السودان و"الصلاة لأجل السلام"

ويشارك السودان في هذه الدورة بينما البطولة المحلية متوقفة منذ اندلاع الحرب، وهو ما اضطر ناديي المريخ والهلال إلى اللجوء للعب في الدوري الموريتاني ثم الرواندي.

لكن قطبيه استطاعا المشاركة في بطولة محلية مصغرة في عام 2025 للحفاظ على أهلية المشاركة في البطولات القارية، وفق ما أوضح الاتحاد السوداني.

أعلن استئناف الدوري المحلي في يناير/كانون الثاني في المناطق التي تعتبر آمنة.

وقبل بدء كأس أمم أفريقيا، حاول المنتخب السوداني "استغلال كل مباراة للتحضير ولخلق تلاحم داخل المجموعة"، كما يوضح لاعب وسط الميدان عمار طيفور الذي كان يلعب لنادي المريخ عند اندلاع الحرب، وللنادي الصفاقسي التونسي حاليا.

ويعرب عن سعادته لفرحة مشجعين سودانيين بفوز منتخب "صقور الجديان" على غينيا الاستوائية قائلا "كان أمرا رائعا"، سواء الذين حضروا المباراة في الدار البيضاء أو الذين تواصلوا مع اللاعبين من الخارج.

ويتمنى اللاعب الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية أن تسهم نتائج المنتخب في جعل السودانيين "ينسون الحرب" ولو للحظات.

وإن كان لا يستطيع نسيان يوم 15 أبريل/نيسان 2023 حين اندلعت الحرب، ويستذكره قائلا "كنا في معسكر تدريب لنادي المريخ في الخرطوم، أتذكر المفاجأة والصدمة التي خلفتها أولى طلقات النيران (…) كان ذلك مفاجئا جدا، ولم يكن ينتظره أحد".

ويضيف "بعدها، في الأيام التالية، بدأت انقطاعات الكهرباء وطلقات النيران المتواصلة (…) لم نكن نعرف ما يحدث، كانت فوضى عارمة".

ما زالت الحرب متواصلة ومطبوعة بإعدامات ميدانية واغتصابات ونهب. ودخلت منعطفا جديدا، مع سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر/تشرين الأول، بعد محاصرتها لمدة 18 شهرا، ثم امتدت المعارك إلى إقليم كردفان المجاور.

ويختم عمار قائلا "أصلّي فقط لأجل السلام، وأن ينجو كل من يعيش في هذه الظروف".