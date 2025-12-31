شهدت مباراة أوغندا ضد نيجيريا في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، حادثة غير معتادة في عالم كرة القدم، إذ اضطر المنتخب الأوغندي لإشراك حراس مرماه الثلاثة في المواجهة.

وتغلبت نيجيريا على أوغندا 3-1 في المباراة التي جرت أمس على ملعب المركّب الرياضي بفاس ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة، وفيها اضطر الأخير إلى إشراك حرّاس المرمى الثلاثة في ربع ساعة فقط.

بدأت القصة الغريبة حين تعرّض الحارس الأساسي دينيس أونيانغو لإصابة عضلية أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 45.

وترك أويانغو (40 عاما) مكانه للحارس الثاني سالم ماغولا، الذي لم يطل بقاؤه على أرض الملعب بعد تعرّضه لبطاقة حمراء مباشرة.

وطُرد ماغولا بعد ردة فعل "غير موفقة"، إذ اُضطر إلى إيقاف تسديدة من فيكتور أوسمين مهاجم نيجيريا بيديه خارج منطقة الجزاء، وذلك بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، وحينها كانت النتيجة تشير إلى تقدّم النسور الخضر بهدف نظيف.

ووجد بول بوت مدرب أوغندا نفسه مُجبرا على إخراج بابا الحسن لاعب خط الوسط، وإشراك حارس المرمى الثالث نافيان أليونزي، الذي ينشط في الدوري الإثيوبي مع فريق ميخال.

ووصفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ما حدث بأنه "سيناريو غير متوقّع"، بينما أشار المئات من المتابعين إلى الحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها "واحدة من أغرب الأحداث في كأس أفريقيا".

واستثمر المنتخب النيجيري النقص العددي في صفوف أوغندا، وأضاف لاعبوه هدفين آخرين عن طريق رافائيل أونيديكا في الدقيقتين 62 و67 تواليا، قبل أن يتمكن الأخير من تسجيل هدف شرفي في الدقيقة 75 عن طريق لاعبه روجرز ماتو.

وودّع منتخب أوغندا النسخة الـ35 من كأس الأمم الأفريقية من الدور الأول بحلوله في قاع المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، في حين تأهل نظيره النيجيري إلى الدور ثمن النهائي من صدارة المجموعة بالعلامة كاملة (9 نقاط) واصطحب معه المنتخب التونسي الذي احتل المركز الثاني بـ4 نقاط.