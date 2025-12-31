فيديو.. "مقصية" أيوب الكعبي الأسطورية تضيء سماء الدار البيضاء

شهدت سماء الدار البيضاء مشهدًا استثنائيا خطف أنظار المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تم تجسيد ضربة المهاجم المغربي أيوب الكعبي "المقصية" الشهيرة باستخدام الإضاءات المبهرة التي رسمتها الطائرات المسيرة، لتتحول السماء إلى لوحة فنية مذهلة تُلفت الانتباه وتحتفي بالموهبة المغربية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر كيف تحوّلت سماء المدينة إلى لوحة فنية مبهرة، حيث شكلت الأضواء مقصية الكعبي، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي شارك اللقطات عبر المنصات الرقمية.

ويوم الاثنين، خطف النجم المغربي أيوب الكعبي الأضواء في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بعدما سجل هدفا "أسطوريا" خلال مباراة المغرب وزامبيا، مؤكدا زعامة "أسود الأطلس" للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وبينما كان المنتخب المغربي متقدما بهدفين نظيفين، استقبل الكعبي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء ليقفز عاليا بمرونة مذهلة مطلقا "مقصية" خلفية سكنت أقصى الزاوية للحارس الزامبي، الذي اكتفى بمراقبة الكرة وهي تعانق الشباك.

يذكر أن منتخب المغرب فاز على نظيره الزامبي بثلاثية نظيفة ليبلغ دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا متصدرا للمجموعة الأولى، التي ضمت أيضا منتخبا مالي وجزر القمر.

وبعد المباراة أكد أيوب الكعبي، نجم المنتخب المغربي وأفضل لاعب في مواجهة المغرب وزامبيا، أن الفوز لم يكن سهلا، مشددا على أهمية مواصلة العمل بالتركيز نفسه خلال باقي مشوار البطولة.

وبسؤاله عن السر في الضربات المقصية الجميلة التي يجيدها، أجاب مهاجم أسود الأطلس "الأهم بالنسبة لي هو تسجيل الأهداف ومساعدة زملائي، سواء شاركت أساسيا أو دخلت من مقاعد البدلاء".

وقال صاحب ثاني ضربة مقصية في البطولة عقب المباراة "أهنئ الجميع على هذه النتيجة، المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، وأشكر الجماهير التي ساندتنا. نلتزم بتعليمات الطاقم الفني، وحققنا الأهم وهو حصد النقاط الثلاث، وسنستفيد من فترة الراحة من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمباراة المقبلة".