أزمة الحقائب الضائعة تثير غضب مهاجم الكونغو باكامبو

عبّر سيدريك باكامبو لاعب الكونغو الديمقراطية عن غضبه الشديد لعدم تسلمه حقائبه الشخصية منذ وصوله إلى المغرب الذي يستضيف حاليا بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وذكر باكامبو (34 عاما) في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن حقائبه ما زالت مفقودة، رغم إخباره من قبل السلطات بالعثور عليها.

وقال باكامبو في منشوره "حقائبي التي كان من المفترض أن تصل إلى مطار الدار البيضاء في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري ما زالت حتى اليوم مفقودة".

وأضاف "لقد أكدت لي السلطات 3 مرات أنها عثرت على حقائبي، ولكن للأسف لم يحدث أي شيء جديد حتى الآن".

وختم باكامبو منشوره غاضبا "أجد نفسي الآن مضطرا إلى خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 من دون أغراضي الشخصية".

ورغم هذه المشكلة اللوجستية، قدم باكامبو بطولة جيدة بشكل نسبي، إذ شارك أساسيا في أول مباراتين من دور المجموعات سجل في إحداها هدف التعادل (1-1) في مرمى السنغال، ثم حصل على راحة في المباراة الأخيرة.

وبالعموم، أنهى منتخب الكونغو الديمقراطية دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن السنغال صاحبة الصدارة.

واهتزت شباك منتخب الكونغو الديمقراطية الذي يدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر مرة واحدة خلال الدور الأول، وهو ما يؤكد صلابة خط الدفاع.

وضرب المنتخب الكونغولي موعدا ناريا في الدور ثمن النهائي مع نظيره الجزائري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 يناير/كانون الثاني 2026.

وقالت شبكة "آر إم سي سبورتس" الفرنسية إن باكامبو قد يتسلم حقائبه قبل مواجهة الجزائر، أما في حال عدم حدوث ذلك وإقصاء بلاده من البطولة فقد يضطر إلى إرسالها عند العثور عليها إلى مدينة إشبيلية عندما يعود للمشاركة مع فريقه ريال بيتيس.