مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.. المواعيد والملاعب

نستعرض مباريات الدور ثمن النهائي (دور الـ16) لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، والتي ستلعب السبت القادم مع بداية العام الجديد 2026.

وتضم كأس أفريقيا 6 مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات تحتلّ المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي (الـ16).

وفيما يلي مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا ومواعيدها:

السبت الثالث من يناير/كانون الثاني 2026

المباراة رقم 37: السنغال – ثالث المجموعة الخامسة (الملعب الكبير في طنجة)- الساعة السادسة مساء 18:00 بتوقيت مصر، والخامسة 17:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (19:00 بتوقيت السعودية وقطر).

المباراة رقم 38: مالي ضد تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء)- الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مصر، الثامنة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (22:00 بتوقيت السعودية وقطر).

الأحد الرابع من يناير/كانون الثاني 2026

المباراة رقم 39: المغرب ضد تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط)- الساعة السادسة مساء 18:00 بتوقيت القاهرة، والخامسة 17:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (19:00 بتوقيت السعودية وقطر).

المباراة رقم 40: جنوب أفريقيا – ثاني المجموعة السادسة (ملعب البريد في الرباط)- الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مصر، الثامنة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (22:00 بتوقيت السعودية وقطر).

الاثنين الخامس من يناير/كانون الثاني 2026

المباراة رقم 41: مصر ضد بنين (الملعب الكبير في أغادير)- الساعة السادسة مساء 18:00 بتوقيت مصر، والخامسة 17:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (19:00 بتوقيت السعودية وقطر).

المباراة رقم 42: نيجيريا ضد ثالث المجموعة السادسة (المركب الرياضي في فاس)- الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مصر، الثامنة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (22:00 بتوقيت السعودية وقطر).

الثلاثاء السادس من يناير/كانون الثاني 2026

المباراة رقم 43: الجزائر ضد الكونغو الديموقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) – الساعة السادسة مساء 18:00 بتوقيت مصر، والخامسة 17:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (19:00 بتوقيت السعودية وقطر).

المباراة رقم 44: أول المجموعة السادسة ضد ثاني الخامسة (الملعب الكبير في مراكش)- الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت مصر، الثامنة 20:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر (22:00 بتوقيت السعودية وقطر).

فرص منتخب السودان بثمن نهائي كأس أفريقيا

وينتظر منتخب السودان تواجده سواء في وصافة المجموعة الخامسة، حيث يواجه حينها متصدر المجموعة السادسة، أو في المركز الثالث، حيث يلعب في تلك الحالة مع متصدر المجموعة الرابعة، وذلك خلال لقائه مع منتخب بوركينا فاسو غدا الأربعاء، في ختام لقاءات المجموعة.

إعلان

ويتواجد المنتخب السوداني في المركز الثالث حاليا برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف فقط خلف منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني، وهو ما يجعل منتخب (صقور الجديان) مطالبا بالفوز، من أجل التقدم نحو الوصافة.

وتنص لائحة كأس أمم أفريقيا على أنه عند تساوي منتخبين أو أكثر في رصيد النقاط يتم الاحتكام إلى التالي لحسم المتأهل لثمن النهائي: