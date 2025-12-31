مباراة تونس ضد مالي بكأس أفريقيا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

في ثاني مواجهات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا، تلتقي تونس مع مالي في واحدة من أقوى مباريات هذا الدور، وذلك يوم السبت 3 يناير/كانون الثاني على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ودخل منتخب تونس، بطل نسخة 2004، الأدوار الإقصائية بعدما حلّ في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف نيجيريا.

واستهل "نسور قرطاج" مشوارهم بفوز مقنع على أوغندا بنتيجة 3-1، قبل الخسارة أمام نيجيريا 3-2، ثم التعادل مع تنزانيا 1-1 في الجولة الأخيرة.

في المقابل، تأهل منتخب مالي إلى دور خروج المغلوب بعدما جمع 3 نقاط من 3 تعادلات، أنهت به المنافسات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف المنتخب المغربي.

وتعادلت "النسور المالية" 1-1 مع كل من زامبيا والمغرب، قبل تعادل سلبي مع جزر القمر في الجولة الختامية.

طموحات متباينة

تأمل تونس مواصلة مشوارها نحو الأدوار المتقدمة، وتكرار إنجاز نسخة 2019 في مصر حين بلغت الدور نصف النهائي، في أفضل مشاركة لها خلال العقد الأخير، بعد خروجها المبكر من دور المجموعات في النسخة الماضية.

أما منتخب مالي، فيسعى إلى تجاوز حاجز الدور ربع النهائي الذي بلغَه في النسخة السابقة بكوت ديفوار، دون أن ينجح في تخطيه منذ نسخة جنوب أفريقيا عام 2013، ويُذكر أن أفضل إنجاز للمنتخب المالي يعود إلى عام 1972، حين بلغ نهائي البطولة في الكاميرون.

موعد مباراة تونس ومالي في ثمن نهائي كأس أفريقيا

تُقام مباراة تونس ومالي يوم السبت 3 يناير/كانون الثاني 2025، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة مساءً (20:00) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مصر، العاشرة مساءً (22:00) بتوقيت قطر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في ثمن نهائي كأس أفريقيا

beIN Max 1

beIN Max 2

beIN Max 3

كما يمكن متابعة التغطية الحية للمباراة لحظة بلحظة عبر موقع الجزيرة نت.

التاريخ يرجّح كفة مالي

يميل تاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين في كأس أمم أفريقيا لصالح مالي، التي فازت في مباراتين وتعادلت في اثنتين، دون أن تتعرض لأي خسارة أمام تونس.

وكان آخر لقاء جمع المنتخبين في النسخة الماضية بكوت ديفوار ضمن دور المجموعات، وانتهى بالتعادل 1-1، حيث سجل كاموري سينايوكو هدف التقدم لمالي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعدّل حمزة رفيع النتيجة لتونس بعد عشر دقائق، في مباراة أثارت جدلا تحكيميا واسعا.

أما آخر فوز لمالي على تونس كان في نسخة 2022 بالكاميرون، حين حسمت المواجهة بهدف دون رد من ركلة جزاء نفذها إبراهيم كوني.

ولم يسبق للمنتخبين أن التقيا في الأدوار الإقصائية من البطولة، وهو ما يمنح المواجهة طابعا خاصا، في ظل خبرة تونس الكبيرة في مباريات خروج المغلوب.

تونس بمعنويات مرتفعة وتراهن على الجمهور

يدخل المنتخب التونسي المواجهة بمعنويات جيدة، بعد الفوز بثلاثية في الجولة الأولى، والعودة القوية أمام نيجيريا بتسجيل هدفين في الشوط الثاني، وهو ما منح لاعبي المدرب سامي الطرابلسي دفعة معنوية مهمة قبل مواجهة مالي.

كما يُنتظر أن يشكّل الحضور الجماهيري التونسي المكثف في مدرجات ملعب محمد الخامس عاملا إضافيا داعما لـ"نسور قرطاج" في سعيهم لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

يذكر أن المتأهل من هذه المباراة سوف يلتقي بالمتأهل من مواجهة السنغال والسودان في ربع النهائي.

التشكيلة المتوقعة لتونس

دحمان، يان فاليري، منتصر طالبي، ديلان برون، علي العابدي، حنبعل المجبري، إسماعيل الغربي، إلياس السخيري، إلياس عشوري، حازم مستوري، سباستيان تونيكتي.

التشكيلة المتوقعة لمالي

ديارا، دوكوري، كامارا، ديابي، غاساما، بيسوما، محمد كامارا، سانغاري، دومبيا، دورجيليس، سينايوكو.