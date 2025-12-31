مدة غياب وطبيعة إصابة مبابي هدّاف ريال مدريد

تلقى ريال مدريد ضربة موجعة بعد أن تأكد خبر غياب نجمه كيليان مبابي عن المنافسات المقبلة، إثر تعرضه لالتواء في ركبته اليسرى.

وحسب موقع "أر إم سي سبورت"، فمن المتوقع أن يغيب الدولي الفرنسي عن المنافسات لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وكشف فحص الرنين المغناطيسي الذي أُجري صباح الأربعاء عن إصابته بالتواء في ركبته اليسرى.

بذل اللاعب الدولي الفرنسي، الذي كان يعاني من هذه الإصابة لعدة أسابيع، قصارى جهده لتحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب من ريال مدريد في عام ميلادي واحد (59 هدفا، بالتساوي مع كريستيانو رونالدو).

عودته في مواجهة موناكو محل شك

وفي حال تأكدت مدة الغياب المتوقعة، فإن مبابي سيغيب عن مواجهات مهمة مع ريال مدريد، أبرزها مباراة ريال بيتيس، وكامل منافسات كأس السوبر الإسباني، ودور الـ16 من كأس ملك إسبانيا، إلى جانب مواجهتي ليفانتي وموناكو.

كما تحيط الشكوك حول مشاركته في مباريات فياريال وبنفيكا ورايو فاليكانو، في ضربة قوية للفريق الملكي خلال مرحلة حاسمة من الموسم، بانتظار ما ستسفر عنه المتابعة الطبية خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يعود مبابي في أفضل الأحوال في 20 يناير/كانون الثاني، وهو موعد مباراة دوري أبطال أوروبا ضد موناكو.