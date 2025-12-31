كيف حوّلت كأس أمم أفريقيا الجزائري محرز إلى قائد حقيقي

يواصل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز تقديم مستويات لافتة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعدما سجل 3 أهداف في أول مباراتين لـ"الخضر"، معززا آماله في التتويج بلقب قاري ثانٍ قد يكون الأخير في مسيرته الدولية.

وبعد نحو 6 سنوات من تتويج الجزائر بلقبها الأخير في نسخة 2019، عاد "محاربو الصحراء" إلى الواجهة بقوة في نسخة 2025، مستندين إلى تألق محرز، الذي سيبلغ عامه الـ35 في فبراير 2026.

اللاعب المخضرم يجمع بين الفاعلية الهجومية والدور القيادي، سواء داخل الملعب أو خارجه في ظل وجود مجموعة شابة من اللاعبين.

وعلى عكس مشاركتيه السابقتين في كأس أمم أفريقيا، حيث غاب تأثيره التهديفي، يُقدّم محرز نسخة مميزة هذه المرة، بتسجيله 3 أهداف في مقابلتين.

التعامل مع الانتقادات باحترافية

مدرب المنتخب الجزائري بيتكوفيتش أكد في أغلب تصريحاته السابقة أنه يثق في خبرة محرز وقدرته على صناعة الفارق، وهو ما يؤكد الدفع به أساسيا رغم انتقادات الجماهير.

وتعرّض نجم الأهلي السعودي لانتقادات قبل انطلاق البطولة، في ظل شكوك حول جاهزيته البدنية بعد توقفه عن المنافسات في الدوري السعودي، إلا أنه رد عمليا داخل الملعب بأداء حاسم، نال إشادة المتابعين والإعلام.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الجزائر‍ أمام السودان ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة، قال محرز إن الانتقادات تبقى جزءا من كرة القدم سواء في الأندية الكبيرة ‌أو المنتخبات، مشددا على أنه لا يهتم بها بقدر تركيزه على ⁠العمل الجماعي من أجل مصلحة المنتخب.

قائد داخل وخارج الملعب

إلى جانب دوره الفني، برز محرز كقائد حقيقي للفريق وشُوهد وهو يوجّه زملاءه ويحفزهم حتى بعد خروجه من الملعب، مؤكدا مكانته كأخ أكبر داخل المنتخب ونموذج يحتذى به للاعبين الشباب.

كما أشاد زميله ريان آيت نوري المحترف في مانشستر سيتي ببدايته القوية، معتبرا أن ما يقدمه محرز يعكس قيمته الكبيرة داخل المجموعة.

وقد تشكّل بطولة أمم أفريقيا في المغرب الظهور القاري الأخير لمحرز مع الجزائر، وهو ما يفسر حماسه الكبير ورغبته في مغادرة الساحة الأفريقية بلقب جديد يُضاف إلى سجله الحافل، وسط ترقب جماهيري لما سيقدمه في الأدوار الإقصائية أمام منافسين أقوى.