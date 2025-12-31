فينيسيوس يحدد أهدافه مع ريال مدريد في 2026

أكد مهاجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، أنه يسعى رفقة زملائه إلى تحسين وتطوير أداء النادي في موسم 2026 ليكون العام أفضل للجميع.

وأضاف جونيور في حديثه لقناة النادي الرسمية، أنه لا يزال يتعلم الكثير في هذا النادي ومع هؤلاء المشجعين.

واعترف النجم البرازيلي بأن العام الحالي لم يكن رائعا بالنسبة للفريق، إلا أنه واثق من أنهم سيعودون للانتصارات وسيكونون في القمة مرة أخرى.

وأضاف أنه يتمنى أن يكون عام 2026 عاما مليئا بالألقاب لريال مدريد، لأن الألقاب هي ما يسعد الفريق والمشجعين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "هلا مدريد دائمًا" هي شعارهم الدائم.

وحظي فينيسيوس باستقبال حافل من قبل المشجعين خلال الحصة التدريبية المفتوحة التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.