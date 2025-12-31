فرحة هستيرية لوالدة ألوبا في ليلة ظهوره الأول بالبريميرليغ

احتفلت والدة الشاب جمال الدين ألوبا لاعب أستون فيلا بظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة مؤثرة للغاية.

ودفع الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بألوبا ضد أرسنال في الدقيقة 82 خلال المباراة التي أُقيمت أمس الثلاثاء على ملعب الاتحاد لحساب الجولة الـ19 من البريميرليغ.

ورغم نزول ألوبا (19 عاما) المتأخر في وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم أرسنال بأربعة أهداف نظيفة، فإن ذلك لم يمنع والدة اللاعب المنحدر من أصول نيجيرية من التعبير عن فرحتها الهستيرية وفخرها بابنها.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر، سُمع فيه صوت والدة ألوبا وهي تهتف بصوتٍ عالٍ باسم ابنها، عندما ظهر على شاشة التلفزيون وهو يستعد للنزول إلى أرضية الملعب.

وقالت والدة اللاعب بصوت يغمره الفرح والفخر: "ابني في ظهوره الأول سيلعب لأول مرة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين".

ووثّق الفيديو أيضا فرحة أطفال كانوا موجودين في المكان، كما ظهرت سيدتان وسُمع صوت رجل يردد: "الحمد لله".

وانضم ألوبا إلى فريق الشباب في أستون فيلا صيف عام 2023 قادما من وست بروميتش ألبيون، وقد مثّل فريقي الشباب "للفيلانز" تحت 18 عاما و19 عاما.

وبعد أكثر من عامين على ذلك سجّل ألوبا ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أنه لم يكن جيّدا على صعيد النتيجة، لكنه لم يمنع والدته من التعبير عن فرحتها وفخرها به.