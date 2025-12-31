تبرير غريب من إيمري لتجاهله مصافحة أرتيتا بعد فوز أرسنال على فيلا

كشف الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا عن سبب غريب دفعه إلى عدم مصافحة مواطنه ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بعد نهاية مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعزّز أرسنال صدارته للبريميرليغ بعد فوزه الكبير 4-1 أمس على ضيفه أستون فيلا في قمة الجولة الـ19 التي جرت على ملعب الإمارات.

وبعد صافرة النهاية توجه إيمري سريعا إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد أن صافح الحكم الرابع توماس كيرك، ولم ينتظر مواطنه أرتيتا الذي استغرق بعض الوقت في الاحتفال بالفوز مع جهازه المساعد.

وبدا أرتيتا متفاجئا لعدم عثوره على إيمري من أجل أداء المصافحة التقليدية بين المدربين بعد كل مباراة، غير أن الأخير كان في طريقه بالفعل إلى غرف الملابس.

ونفى إيمري أن يكون قد تعمّد تجاهل أرتيتا، وبرّر توجهه السريع إلى غرف الملابس خلال مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وقال إيمري "روتيني بعد نهاية كل مباراة هو نفسه، الذهاب إلى مدرب الفريق المنافس، مصافحته ثم المغادرة. بطبيعة الحال كان أرتيتا سعيدا مع جهازه الفني فقررت مغادرة الملعب، بالنسبة لي لا توجد أي مشكلة".

وأضاف "إذا لم يلتزم هو (أرتيتا) بالقاعدة نفسها فأنا لا أحب الانتظار. كان الجو باردا".

من جهته لم يُبدِ أرتيتا أي انزعاج من تصرف إيمري معتبرا ما حدث بأنه جزء من عالم كرة القدم.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي "لقد رأيتم ما حدث لكنه ليس أمرا مهما. كل شيء على ما يرام، هذا جزء من اللعبة وليس أمرا غير معتاد على الإطلاق. أكرّر لا توجد أي مشكلة".

أرسنال ينهي مرحلة الذهاب متصدرا

وبفضل هذا الفوز أنهى أرسنال النصف الأول من الموسم وعام 2025 في صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي سيحل ضيفا على سندرلاند غدا الخميس في الجولة ذاتها، و6 عن أستون فيلا الذي بقي في المركز الثالث.

وقال أرتيتا عقب الفوز "أنا سعيد للغاية. نلعب كل ثلاثة أيام مباراة واليوم واجهنا خصما حقق 11 انتصارا متتاليا. إنه فريق رائع وصعب جدا".

وسجل أرسنال أهدافه الأربعة في الشوط الثاني عن طريق غابرييل ماغاليس (48)، مارتن زوبيميندي (52)، لياندرو تروسارد (69) وغابرييل جيسوس (78)، قبل أن يحرز أولي واتكينز هدف الضيوف الوحيد في الوقت بدل الضائع.