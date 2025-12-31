ريال مدريد يحكم قبضته على أوروبا بنهاية 2025
واصل نادي ريال مدريد تصدره لتصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بنهاية عام 2025، متقدما على بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، في ترتيب يعتمد على نتائج الأندية في المسابقات الأوروبية خلال السنوات الخمس الماضية.
وجمع ريال مدريد 131.500 نقطة ليحتل الصدارة، بفارق نحو 7 آلاف نقطة عن بايرن ميونخ بـ124.250 نقطة، ثم إنتر ميلان بـ121.250 نقطة.
ويعتمد تصنيف الاتحاد الأوروبي للأندية على النتائج التي حققتها الفرق في مسابقات دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي خلال آخر 5 سنوات، وهي الفترة التي توّج فيها ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين.
وشهدت قائمة العشرة الأوائل حضور فريقين إسبانيين، إلى جانب 3 أندية ألمانية، و3 أندية إنجليزية، إضافة إلى فريق فرنسي واحد، وآخر إيطالي.
الترتيب وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم:
- ريال مدريد الإسباني: 131.500 نقطة.
- بايرن ميونخ الألماني: 124.250 نقطة.
- إنتر ميلان الإيطالي: 121.250 نقطة.
- مانشستر سيتي الإنجليزي: 117.750 نقطة.
- ليفربول الإنجليزي: 115.500 نقطة.
- باريس سان جيرمان الفرنسي: 109.500 نقطة.
- بوروسيا دورتموند الألماني: 98.750 نقطة.
- باير ليفركوزن الألماني: 98.250 نقطة.
- برشلونة الإسباني: 96.250 نقطة.
- أرسنال الإنجليزي: 93.000 نقطة.
