جراحة عاجلة لأحد أساطير ريال مدريد

خضع النجم البرازيلي السابق روبرتو كارلوس (52 عاما)، أسطورة نادي ريال مدريد ومنتخب البرازيل، لعملية جراحية في القلب داخل أحد مستشفيات مدينة ساو باولو، وذلك بعد أن كشفت فحوصات طبية عن وجود مشكلة قلبية استدعت التدخل الجراحي العاجل.

وكان سبب توجهه إلى المستشفى في البداية غير مرتبط بالقلب، إذ خضع لفحوصات طبية روتينية بعد اكتشاف جلطة دموية في إحدى ساقيه.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 أسماء مرعبة في التشكيلة المثالية للاعبين الأحرار مع بداية 2026

أسماء مرعبة في التشكيلة المثالية للاعبين الأحرار مع بداية 2026 list 2 of 2 فينيسيوس يحدد أهدافه مع ريال مدريد في 2026 end of list

وخلال إجراء التصوير بالرنين المغناطيسي وفحوصات تكميلية، لاحظ الأطباء أن نسبة مهمة من عضلة القلب لا تعمل بشكل طبيعي، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار التدخل الجراحي الفوري.

العملية، التي كان من المقرر أن تستغرق نحو 40 دقيقة، امتدت إلى قرابة 3 ساعات بسبب تعقيدات واجهت الأطباء أثناء زرع قسطرة طبية للمساعدة في تصحيح الخلل القلبي.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن روبرتو كارلوس خارج دائرة الخطر حاليًا، وسيبقى تحت الملاحظة الطبية لساعات إضافية كإجراء احترازي.

انضم كارلوس إلى ريال مدريد في 1996 ولعب معه 11 موسما، وشارك في 584 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 71 هدفا، وفاز بـ4 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 بدوري أبطال أوروبا.