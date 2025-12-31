أسماء مرعبة في التشكيلة المثالية للاعبين الأحرار مع بداية 2026

في معظم فترات الانتقالات الصيفية، يقدّم السوق كوكبة من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم ممن يقتربون من نهاية عقودهم الحالية مع أنديتهم، و"الميركاتو" الشتوي القادم لم يخرج عن هذه القاعدة.

ففي يناير/كانون الثاني 2026، يدخل عديد من نجوم كرة القدم في مرحلة يحق لهم فيها التفاوض مع أندية أخرى بحكم القانون واللوائح، مع بقاء 6 أشهر على انتهاء عقودهم مع أنديتهم الحالية.

ويقدّم الميركاتو القادم "أسماء ذات وزن وخبرة وجوع تنافسي" -على حد وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية- مستعدة لبدء مغامرة جديدة دون أن يدفع النادي المتعاقد معها يوروا واحدا كقيمة انتقال.

وأضافت أنه "بالنظر إلى مستوى اللاعبين المطروحة أسماؤهم حاليا في السوق، فإن التشكيلة المثالية للاعبين الأحرار ستكون ذات ثقل وقيمة".

واستعرضت الصحيفة التشكيلة المثالية من اللاعبين الأحرار في يناير/كانون الثاني 2026:

حراسة المرمى

يبرز بين القائمين اسم كلاسيكي وهو الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ، الذي لا يزال عنصر أمان يتمتع أيضا بالقيادة وقوة الشخصية. ورغم تقدّمه في السن (39 عاما)، فإن هيبته لا تزال كفيلة ببث الطمأنينة لدى أي خط دفاع.

خط الدفاع

في هذا المركز توجد أسماء "تتنفس خبرة وقوة بدنية" على حد وصف الصحيفة، ففي الجهة اليمنى يجسّد داني كارفاخال لاعب ريال مدريد "الثقة في أبهى صورها"، إذ لعب أكثر من 400 مباراة وحصد 26 لقبا مع الفريق الملكي الذي عاش معه كثيرا من الليالي الكبيرة أوروبيا ومحليا.

وفي القلب، يحضر اسما الألماني أنطونيو روديغر والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافعي ريال مدريد والهلال السعودي تواليا، وهما ثنائي وصفته الصحيفة بأنه "فولاذي".

ويتميز روديغر بالالتحامات الثنائية في حين يتفوق كوليبالي في الكرات الهوائية، وبالتالي هما مدافعان "من طراز البطولات الكبرى، تمرّسا في النهائيات والمعارك عالية الوتيرة".

خط الوسط

يُنظر إلى خط الوسط في كرة القدم بأنه أساس "التوازن والموهبة"، ففي هذا المركز تبرز 3 أسماء، أولها ليون غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ، الذي يجمع بين الجهد البدني وطول الخطوة وتقديم الواجبات الدفاعية والهجومية على حد سواء.

وإلى جانبه، يدير البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي خيوط اللعب بوضوح فريد، بقراءته الرائعة لإيقاع المباراة، إذ يسرّع من الإيقاع ويبطئه حسب الحاجة، كما أنه يقدّم حلولا عندما تستعصي الأمور على الفريق.

ويوجد كذلك الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب ميلان، الذي وقّع للروسونيري عاما واحدا، وربما يقترب من تجديده عقده بعد نجاحه اللافت مع الفريق.

خط الهجوم

"الديناميت حاضر في الهجوم"، هكذا قالت صحيفة "ماركا" عن الخيارات الموجودة في السوق، فعلى أحد الجناحين يوجد السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي صاحب أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي، والذي لا يزال كابوسا لأي ظهير بفضل سرعته وشخصيته التنافسية التي لم تخفت.

وعلى الجهة الأخرى، يبرز اسم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما "ذلك الأعسر الحريري الذي يلعب وكأنه يحمل خريطة الملعب في رأسه، وهو لاعب جماعي، غير متوقّع، وحاسم بين الخطوط، وما زال يحتفظ بسحر التسديد الذي يحسم المباريات".

وفي قلب الهجوم، يبرز عملاقان من عمالقة التهديف، الأول الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي وإلى جانبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وإلى جانبهما، يظهر خيار ثالث هو الصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وختمت الصحيفة بالقول "هذه تشكيلة من اللاعبين الأحرار من دون أي مقابل انتقال، تجمع بين ألقاب دوري أبطال أوروبا وكرات ذهبية وأكثر من 1200 هدف في أقدام أصحابها. فريق مضمون، حاضرٌ قوي وماض ذهبي، قادر على أن يجعل أي ناد طموح يحلم بقفزة فورية في المستوى".